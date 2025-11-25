快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

經濟日報／ 記者邱馨儀劉芳妙／台北報導
晶片示意圖。美聯社
晶片示意圖。美聯社

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI晶片最終目的，在於打造自駕車與機器人，他預言：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或任何其他東西更大，因為每個人都會想要一台、甚至更多台機器人。」隨著特斯拉AI晶片能量大增，亞光（3019）、和大等特斯拉自駕車與機器人夥伴同步衝鋒。

亞光與特斯拉合作多年，提供鏡頭，用於特斯拉電動車，也是特斯拉自駕小黃關鍵元件，並積極切入特斯拉人形機器人Optimus供應鏈，提供感知外界變化功能，扮演特斯拉各類AI硬體應用的「眼睛」關鍵角色。

亞光董事長賴以仁看好，繼電動車之後，人形機器人將是光學鏡頭產業下一個成長動能爆發力，目前亞光已與歐美三家客戶少量試做合作中，預期隨技術發展成熟、規模放大、成本降低，兩、三年後有望明顯放量。

車載鏡頭方面，除了特斯拉之外，亞光也有很多歐美、日客戶。亞光透露，無人計程車採用同樣軟體及鏡頭規格，新的規格為大廣角，在車載應用方面，2026年仍是自動駕駛應用，鏡頭規格也由500萬畫素、升級800萬畫素、1,200萬畫素，均已送樣中。

談到人形機器人應用，賴以仁說，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，後市潛力看好。

和大主攻特斯拉電動車零件，供應減速齒輪箱，和大集團今年面臨中國電動車崛起造成衝擊，積極尋求轉型升級。

特斯拉 機器人 光學鏡頭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

特斯拉上海工廠 續寫產能紀錄

台積電3奈米產能驚現短缺 原來「這些大咖」都在搶

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

相關新聞

信驊超旺 二度上修第4季展望…AI市況比預期更強

股王信驊董事長林鴻明昨（24）日表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高...

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

南韓、美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠...

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時...

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。...

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯...

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI晶片最終目的，在於打造自駕車與機器人，他預言：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。