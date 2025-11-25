台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢
美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。不過中經院區域發展研究中心主任劉大年昨（24）日指出，目前美國對半導體關稅框架尚未公布，各國談判多以「包裹式協商」進行，台韓若採合作模式，對台灣未必有實質助益，反而稀釋台灣既有優勢。
他強調，站在台灣立場，應更務實地以雙邊方式，向美國爭取最有利條件，才是正確之道。
劉大年分析，美國與各國協商走的是雙邊模式，且都簽有保密協定，在這樣架構下，若南韓試圖把議題變成「小型多邊合作」，台灣必須更審慎判斷是否有利。
