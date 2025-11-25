快訊

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
晶片示意圖。 路透
南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時表示，在美國課徵晶片關稅一事上，仍有與台灣合作得到最優惠關稅待遇的空間。

呂翰九24日上午接受南韓MBC廣播節目「視線集中」專訪時說，「我們不認為談判已經結束」，並表示未來仍會透過各種機會提出相關議題。他還說，半導體產業版圖不會在一、兩年內輕易改變，「實際上在半導體產業，跟我們最類似的最大競爭對手可以看作是台灣。事實上台灣目前也正在與美國協商」。他並說，在此情況下，「南韓與台灣仍有合作空間，共同爭取最有利待遇。」

但呂翰九並未詳細說明可能透過什麼方式與台灣合作。

韓媒描述，呂翰九言下之意是，台灣若能在與美國的談判中取得理想結果，將對南韓產生正面影響，因此韓台有必要就此進行合作。  

路透指出，美方在與南韓的協議中表示，未來若與其他國家簽訂涵蓋至少與南韓同等規模半導體貿易量的協議，南韓所適用的半導體關稅待遇，不得比那些協議提供的條件更差。南韓官員指出，這是指關鍵對手台灣。

一名南韓官員拒絕證實南韓是否就此事與台灣有過任何具體討論。

根據海關數據，南韓10月對美國的半導體出口在AI先進晶片需求增加帶動下，成長51.2%，達到12億美元。

美國總統川普8月曾表示，將對進口半導體課徵約100%關稅，要求企業在美國生產或承諾在美設廠，以換取豁免。

南韓 半導體 美國
