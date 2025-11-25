馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯拉新款AI晶片委由台積電（2330）美國新廠操刀，產能供不應求，馬斯克的宏圖大志，將助益台積電先進製程訂單熱轉。

馬斯克23日在X平台發文寫道，「許多人不知道特斯拉多年來擁有先進AI晶片和電路板工程團隊」，「我們的目標是每12個月導入一款新AI晶片設計，並啟動量產。我們預計要增產晶片，最終產量將超越其他AI晶片加總。再讀一遍這句話，我不是在開玩笑」。

他指出，這些晶片將能以正面方式大幅改變世界，更安全的駕駛，以及透過Optimus人形機器人提供先進醫療服務給所有人，能拯救數百萬條人命。

馬斯克並提到，目前特斯拉車輛使用的AI晶片是AI4，AI5晶片接近設計定案（tape-out），正開始研發AI6晶片。

馬斯克先前證實，特斯拉即將推出的AI5和AI6晶片將由三星德州泰勒市晶圓廠，以及台積電亞利桑那州Fab 21晶圓廠共同生產。他當時提到，不同晶圓廠生產的晶片可能有些許差異，但特斯拉的軟體將能在這兩種版本的晶片上運作。

特斯拉計劃在2026年開始生產AI5，約一年後生產AI6。馬斯克重申，AI5的效能將比特斯拉目前的晶片提升40倍，AI6的效能將再增加一倍。

馬斯克先前透露，他已施壓台積電與三星這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來說，五年就是無止境的漫長等待」。

馬斯克坦承，台積電和三星都正「以疾如閃電的速度」在生產，但他也警告，若供應商無法滿足特斯拉對AI晶片的殷切需求，這種速度仍可能成為特斯拉的「淘汰因素」。他先前表示，特斯拉可能需要自建晶圓廠。