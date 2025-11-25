快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

經濟日報／ 記者尹慧中、編譯陳苓／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯拉新款AI晶片委由台積電（2330）美國新廠操刀，產能供不應求，馬斯克的宏圖大志，將助益台積電先進製程訂單熱轉。

馬斯克23日在X平台發文寫道，「許多人不知道特斯拉多年來擁有先進AI晶片和電路板工程團隊」，「我們的目標是每12個月導入一款新AI晶片設計，並啟動量產。我們預計要增產晶片，最終產量將超越其他AI晶片加總。再讀一遍這句話，我不是在開玩笑」。

他指出，這些晶片將能以正面方式大幅改變世界，更安全的駕駛，以及透過Optimus人形機器人提供先進醫療服務給所有人，能拯救數百萬條人命。

馬斯克並提到，目前特斯拉車輛使用的AI晶片是AI4，AI5晶片接近設計定案（tape-out），正開始研發AI6晶片。

馬斯克先前證實，特斯拉即將推出的AI5和AI6晶片將由三星德州泰勒市晶圓廠，以及台積電亞利桑那州Fab 21晶圓廠共同生產。他當時提到，不同晶圓廠生產的晶片可能有些許差異，但特斯拉的軟體將能在這兩種版本的晶片上運作。

特斯拉計劃在2026年開始生產AI5，約一年後生產AI6。馬斯克重申，AI5的效能將比特斯拉目前的晶片提升40倍，AI6的效能將再增加一倍。

馬斯克先前透露，他已施壓台積電與三星這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來說，五年就是無止境的漫長等待」。

馬斯克坦承，台積電和三星都正「以疾如閃電的速度」在生產，但他也警告，若供應商無法滿足特斯拉對AI晶片的殷切需求，這種速度仍可能成為特斯拉的「淘汰因素」。他先前表示，特斯拉可能需要自建晶圓廠。

晶片 AI 特斯拉
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

棒球只輸大谷翔平？Grok瘋狂吹捧自家老闆 馬斯克發文「被惡意誘導」

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

相關新聞

信驊超旺 二度上修第4季展望…AI市況比預期更強

股王信驊董事長林鴻明昨（24）日表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高...

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

南韓、美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠...

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時...

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。...

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯...

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI晶片最終目的，在於打造自駕車與機器人，他預言：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。