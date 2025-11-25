快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

國家核心技術 擴大納管 國科會預告第三波修正

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會24日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增至42項，主要是考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密。太空科技示意圖。（美聯社）
國科會24日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增至42項，主要是考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密。太空科技示意圖。（美聯社）

國科會昨（24）日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增至42項，主要是考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密，此次新增十項及變更一項技術項目。

這是國科會第三波新增國家核心關鍵技術。國科會表示，符合「國安法」的國家核心關鍵技術，整體技術領域分為國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、AI等。

國科會將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇。依規定，列為國家核心關鍵技術項目的營業秘密若遭經濟間諜竊取，可由檢調依法偵辦、加重其刑。

這次預告新增十項，其中國科會主管兩項，都是太空相關科技。包括：「運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術」、「高精度衛星姿態控制與指向技術」；另修正原本已列入項目內容為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

國防部則新增「軍用多模態情資智慧化分析暨生成技術」、「軍用極音速載具之超音速燃燒衝壓引擎整合設計技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之雷射功率提升技術」、「軍用高解析雷射雷達偵測技術」等共八項。

經濟部則仍維持「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」等八項關鍵技術，此次未有變更或新增。

國科會表示，為強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，避免遭受不法侵害，今年國科會協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義的國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成此次預告修正草案。

太空 設計
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國科會預告修正國家核心關鍵技術清單 軍工、太空等10項相關技術納入

一周盤前股市解析／軍工、塑化、金融 可留意

港大學者：香港掘金太空經濟 可拓展商業衛星數據服務

直衝近太空！中科院東部海域試射飛彈重啟 彈高10萬呎

相關新聞

信驊超旺 二度上修第4季展望…AI市況比預期更強

股王信驊董事長林鴻明昨（24）日表示，受惠供應鏈轉順，現階段出貨優於預期，二度上修本季營運展望，預料將攀上2025全年高...

南韓想找台灣合作 爭取半導體關稅最優惠待遇

南韓、美國雖完成關稅談判，但半導體關稅未定，南韓產業通商資源部長呂翰九昨接受媒體訪問時表示，「仍有與台灣合作，得到最優惠...

韓想揪台 爭取晶片關稅優惠 合作與美協商最有利待遇

南韓雖已與美國完成關稅談判，但半導體產業的部分尚未完全定案。南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部部長呂翰九接受韓媒訪問時...

台韓晶片合作 專家：稀釋台灣既有優勢

美國與南韓近期就晶片關稅議題進入新一輪磋商，南韓官員公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。...

馬斯克晶片夢 每年都要推新品 產量將超越對手總和 助威台積

特斯拉執行長馬斯克發豪語，每年都要推一款AI晶片，要在AI晶片領域超車其他競爭者，未來產量將超越對手總和。法人看好，特斯...

馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI晶片最終目的，在於打造自駕車與機器人，他預言：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。