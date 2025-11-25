國家核心技術 擴大納管 國科會預告第三波修正

國科會昨（24）日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增至42項，主要是考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密，此次新增十項及變更一項技術項目。

這是國科會第三波新增國家核心關鍵技術。國科會表示，符合「國安法」的國家核心關鍵技術，整體技術領域分為國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、AI等。

國科會將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇。依規定，列為國家核心關鍵技術項目的營業秘密若遭經濟間諜竊取，可由檢調依法偵辦、加重其刑。

這次預告新增十項，其中國科會主管兩項，都是太空相關科技。包括：「運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術」、「高精度衛星姿態控制與指向技術」；另修正原本已列入項目內容為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

國防部則新增「軍用多模態情資智慧化分析暨生成技術」、「軍用極音速載具之超音速燃燒衝壓引擎整合設計技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之雷射功率提升技術」、「軍用高解析雷射雷達偵測技術」等共八項。

經濟部則仍維持「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」、「人工智慧運算之高效能晶片設計技術」等八項關鍵技術，此次未有變更或新增。

國科會表示，為強化國家核心關鍵技術之營業秘密保護，避免遭受不法侵害，今年國科會協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義的國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成此次預告修正草案。