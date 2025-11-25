威剛第4季毛利率可望走揚

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體市況火熱，威剛（3260）同步迎來結構性利多，董事長陳立白昨（24）日預告，本季毛利率可望明顯優於上季。因應市場供不應求，威剛全面啟動「囤貨戰略」，目標明年首季前將庫存水位拉升至200億元，樂觀看待2026年業績有機會年增兩成以上。

威剛第3季毛利率季增近4個百分點、達22.7%，稅前盈餘率及稅後純益率也各以17.64%、12.83%改寫新猷；歸屬母公司淨利17.6億元，一季賺贏上半年，季增一倍，年增近二倍，每股純益5.57元。陳立白預告本季毛利率持續上衝，意味獲利成長同步值得期待。

威剛 毛利率
