阿里新AI模型夯 「千問」上線一周下載次數逾千萬 帶旺英業達

大陸雲端巨頭阿里巴巴AI模型「千問」應用程式（App）問世一周，下載次數即超過千萬，超越ChatGPT及Sora、DeepSeek等指標AI模型，刷新全球AI模型應用程式紀錄。

「千問」人氣爆棚，將促使阿里建置更多AI伺服器，台廠中，英業達（2356）與阿里在伺服器合作最深，迎來大單，訂單能見度直達明年下半年。

受相關消息激勵，在港股掛牌的阿里股價昨（24）日漲幅一度超過5%，英業達則漲約0.6%。

業界分析，「千問」可與用戶「對話」，幫用戶「辦事」，後續將陸續覆蓋辦公、地圖、健康、購物等多個生活場景，將「AI代理」從口號落實到用戶實際生活，成為人氣爆棚的關鍵。

「千問」App基於阿里的開源模型Qwen3開發，免費向用戶開放，直接對標行業巨頭ChatGPT。阿里昨天宣布，「千問」公測版自11月17日上線後，快速獲得使用者青睞，截至24日為止，下載次數已經超過千萬，並登上蘋果免費App商店前三名。

阿里此前AI布局多側重於企業端市場，阿里雲主要向行業提供模型API服務。這次推出千問主要瞄準消費端市場，代表阿里AI戰略重大轉向，其冀望在競爭激烈的消費端AI應用市場中贏得關鍵席位。

「千問」獲得熱烈迴響，可望促使阿里加快建置AI基礎設施腳步。法人指出，阿里在AI資料中心代工業務上，長期與英業達合作，隨著阿里持續擴大雲端服務，英業達後續接單動能可望更強勁。

據了解，英業達與阿里的AI伺服器代工合作主要聚焦在主機板設計（L6）階段，業界指出，英業達今年下半年開始加大L6規格出貨占比，今年下半年出貨動能呈現逐季看升，不受科技業傳統淡旺季影響。法人指出，英業達目前AI伺服器在手訂單直達明年下半年，預估明年伺服器相關業績有望繳出雙位數成長佳績。

目前英業達出貨仍以輝達的伺服器產品為主，其次是ASIC晶片伺服器，第三為超微規格，當前不論是全球一線CSP廠開始與英業達合作，二線及三線的CSP廠亦有開案需求，預期未來英業達伺服器業務接單將有望更加暢旺。

權威市場研究機構顧能（Gartner）近期發布四篇GenAI（生成式AI）技術創新指南系列報告指，阿里雲在四大面向均位於新興領導者象限，為入選全部四項新興領導者象限的唯一亞太廠商，並比肩Google、OpenAI。阿里雲9月才提出新目標稱，到2032年，雲資料中心能耗規模將擴大十倍。