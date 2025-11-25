威剛：有錢也買不到記憶體 明年 DRAM、NAND Flash 仍供應緊俏

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白昨（24）日表示，AI需求湧入，導致記憶體缺貨進入20年來最嚴重的局面，客戶實際能拿到的量僅能原本下單量的三成，「有錢也買不到」，根本不存在重複下單問題，「因為就算下再多單也沒貨可拿」。

他並透露，自己現在「有半數的時間是在道歉」，因為無法滿足所有客戶的訂單，預期這波記憶體合約價漲勢將持續至少二至三季以上，2026上半年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）仍將全面缺貨。

陳立白昨天出席《冠軍之路》職棒紀錄片記者會，釋出以上訊息。他說，這波記憶體缺貨潮，已迫使國際電子品牌將採購層級提升至最高層，過去多由採購主管或業務負責的談判，現在改由大型科技公司董事長、總裁親自出面要貨。

即使品牌廠「一把手」親自出馬，能拿到的記憶體仍極為有限，供應商擁有絕對議價權，多數客戶連一年約都簽不到，只能「每月談」，足見市場供應緊俏程度。

陳立白分析，這波記憶體缺貨，並非像過往一樣是景氣循環造成，而是由AI、雲端資料中心與高速運算帶起的強勁需求，加上原廠生產線持續調整，將部分NAND晶片產能轉往毛利更高的DRAM，進一步加劇供給不均。

市場上擔心缺貨引發重複下單疑慮，陳立白認為是多慮的，強調「安全庫存見底，客戶有錢也買不到貨。」

就供需展望來看，陳立白認為，三星、SK海力士、美光均持續推動製程演進，但新增產能不足以撐起需求，增量極為有限，DDR4與DDR5供給持續吃緊，部分舊世代產品如DDR3的價格更已從低點翻倍，目前DDR4、DDR5都供不應求，預計本季起，DDR5報價漲幅會超過DDR4。

針對NAND市況，陳立白分析，原本預期小缺，現在看起來缺貨將更嚴重，原因包括產能遭DRAM排擠，導致供給減少，固態硬碟（SSD）需求端需填補缺口，全面缺貨比DRAM稍晚但缺口更深，價格漲幅也比先前評估更大。

陳立白補充，在雲端服務供應商（CSP）搶貨的排擠效應下，包括手機、PC、網通等傳統電子大廠供應鏈全部吃緊，台灣電子大廠能拿到的貨量，僅約為一年以前的五成到七成，多數廠商只能拿到過去一半的貨。