熊本官員來台快閃台積電 與高層談了什麼？公司回應了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電JASM廠區外觀。 公司提供
台積電JASM廠區外觀。 公司提供

熊本縣知事木村敬日前預告將於24日訪問台積電（2330）竹科總部，引發關注和台積電談話內容，對此，台積電今日晚間回應本報記者提問。

台積電完整回應如下：

我們很榮幸於11月24日接待熊本縣縣長木村敬與議長髙野洋介到訪台積公司新竹總部。台積公司高層主管接待熊本縣一行貴賓，感謝熊本縣府對JASM持續的協助與支持，同時也進一步了解縣府對於改善當地交通狀況的規劃及努力。對談中也談及雙方對於培育半導體人才的願景，台積公司再次說明將持續積極培育人才、發展產學技術合作，期許JASM未來能帶給熊本更多正向的影響。

