熊本官員來台快閃台積電 與高層談了什麼？公司回應了
熊本縣知事木村敬日前預告將於24日訪問台積電（2330）竹科總部，引發關注和台積電談話內容，對此，台積電今日晚間回應本報記者提問。
台積電完整回應如下：
我們很榮幸於11月24日接待熊本縣縣長木村敬與議長髙野洋介到訪台積公司新竹總部。台積公司高層主管接待熊本縣一行貴賓，感謝熊本縣府對JASM持續的協助與支持，同時也進一步了解縣府對於改善當地交通狀況的規劃及努力。對談中也談及雙方對於培育半導體人才的願景，台積公司再次說明將持續積極培育人才、發展產學技術合作，期許JASM未來能帶給熊本更多正向的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言