簡川勝：DDR4漲逾十倍仍供不應求 明年記憶體、Flash「雙缺一落地」

工業級記憶體與儲存模組廠宜鼎（5289）24日舉辦業績發表會，董事長簡川勝會後受訪直言，AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯，目前「供給是穩定，但需求是可供貨數的 N 倍，完全供不應求」，公司每天早上最大的課題，是在有限供給下「要把貨配給哪些客人」，市場焦點早已不是殺價，而是如何分配（allocation）產能。

簡川勝指出，這一波從第2季開始的DDR4缺貨，不再是傳統「一、兩季就能平衡」的供需失衡，而是AI基礎建設帶來的結構性需求。DDR4目前主要被三大應用拉動：一是工業電腦與IPC，「這兩三年內甚至更久都轉不掉」；二是networking設備，AI伺服器架構中的交換器（networking switch）是「must」；三是雲端服務商（CSP）內部仍有大量DDR4使用，因此「現在DDR4在供給的缺口是最大的」。

他透露，從去年到現在，DDR4價格已經「漲了1,000多％，還在漲」，雖然漲幅趨緩，但仍維持在高檔「下不來」，關鍵在於「需求還是倍數於供給」。相較傳統PC或消費性應用，AI基礎建設投資重心在GPU與伺服器，記憶體與儲存僅占整體成本一小部分，顯示AI客戶對價格高度鈍感。

宜鼎近兩年積極切入AI應用與AI networking領域，包含AI伺服器用switch等設備，且取得多家第一線（first-tier）客戶認證，因此在原廠眼中，宜鼎已被歸類在AI應用這一段，拿到的供貨與支援相對比較好一點。不過即便如此，簡川勝預估在未來幾季到一年之內仍無法完全滿足所有訂單。

產能布局方面，宜鼎宜蘭二廠去年落成，為今年接單與產能擴充提供足夠空間，目前只要設備與人員進駐即可擴大產能；至於宜蘭三廠明年是否啟動，簡川勝表示，公司仍在評估與規劃中，整體規畫是三座廠同步思考，再依營運狀況「逐步把它建起來」。

展望2026年，他用一句話總結宜鼎內部看法：「明年是『雙缺一落地』——memory缺、Flash缺，Edge AI會落地。」在AI伺服器、Edge AI、工業電腦與networking需求同時發酵、DDR4與NAND供給吃緊下，市場進入「有錢未必買得到貨」的新局。