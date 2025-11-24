Gogolook納入鴻海生態系！以防詐科技助力智慧城市發展

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）上周參加鴻海科技日，鴻海（2317）科技集團以系統整合商角色，正在台灣以及海外市場積極布局智慧城市的建設，邀請Gogolook 在「詐騙防治」扮演智慧城市生態系夥伴中關鍵拼圖。Gogolook將協助鴻海推動以AI為核心的CityGPT平台與智慧城市解決方案。

鴻海科技集團於上周舉辦年度盛會「2025 鴻海科技日（HHTD25）」，信任科技服務商 Gogolook以智慧城市合作夥伴身分受邀分享。鴻海科技集團以系統整合商角色，正在台灣以及海外市場積極布局智慧城市的建設，並邀請 Gogolook 在「詐騙防治」扮演智慧城市生態系夥伴中關鍵拼圖。憑藉領先的 AI 防詐技術與詐騙情資資料庫，Gogolook 將協助鴻海推動以 AI 為核心的 CityGPT 平台與智慧城市解決方案。

鴻海科技日今年開幕首日的主題論壇，聚焦於前瞻科技、三大智慧平台、企業永續、科技新創、機器人科技與智慧生活應用等核心議題，展示多項跨領域創新應用。「智慧城市」分論壇涵蓋遠距醫療、淨零雙軸，到AI驅動城市韌性新架構。

Gogolook表示，與鴻海的合作聚焦「智慧城市」領域，透過鴻海的CityGPT平台推動城市新格局。Gogolook 旗下數位防詐App Whoscall結合企業防詐服務 Watchmen、ScamAdviser 等得滿足各城市對於「防詐」的基本市政命題，在Gogolook防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，將共同建立從個人到城市層級的防詐網，從防詐警示、數據協作到教育倡議，提供城市級防護方案，協助政府與企業強化市民數位安全，打造值得信任的智慧城市環境。

Gogolook將與鴻海攜手，從台灣地方政府作為示範場域出發，逐步推展至海外市場。此合作呼應各國政府積極推動的防詐政策，展現出鴻海對台灣軟體業者的支持，以及對於智慧城市與數位信任的重視。Gogolook已積極與多國智慧城市合作推動防詐應用。以泰國為例，Gogolook聯手當地政府、電信業者、金融機構及地產開發商，共同打造可落地的智慧防詐方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等亞洲市場拓展智慧城市應用版圖。

