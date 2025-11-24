上詮續搭AI列車1.6T拚明年驗證及量產
光通訊廠上詮（3363）持續搭上AI伺服器商機列車，總經理胡頂達表示，目前進攻矽光子市場的產品線順利推進到1.6T規格，共同封裝光學（CPO）產品明年有望進入量產，且明年將會衝刺技術難度更高的平行運算市場的水平式擴充（Scale out）市場，並進展到6.4T頻寬等級，對上詮長期營運有極大商機。
上詮24日參加櫃買中心業績發表會，並針對未來技術前景市場展望。胡頂達指出，公司在光通訊元件市場同時進攻水平式擴充、垂直擴充（Scale up）等兩大領域，上詮在1.6T規格的光纖陣列單元（FAU）線性可插拔光學（LPO）目前已經開始在量產及系統端驗證階段。
上詮24日股價表現相對亮眼，終場上漲3.77％至344元，股價開始呈現打底回溫態勢，三大法人單日共買超553張，轉賣超為買超。
