這家公司的AI布局再升級 OpenAI合作添動能、外資紛紛按讚

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

摩根士丹利（大摩）與高盛證券相繼釋出鴻海（2317）的個股報告指出，在 AI 伺服器放量及持續取得新客戶帶動下，帶動營運持續成長，因此給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各317元及400元。

高盛證券大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，鴻海雲端與網路部門今年的規模將與傳統消費性電子事業相當，預計明年將成為集團最大營收來源。隨產業轉向新世代機櫃級AI伺服器，鴻海的良率提升迅速。

目前鴻海新一代產品的良率已接近上代水準，預期鴻海在 AI 伺服器領域仍有擴大市占的機會，包括 GPU 與 ASIC 專案的新客戶需求，及主權 AI需求增加所帶來的助益。鴻海參與的主權 AI 專案涵蓋亞洲、美國，並正擴展至歐洲市場。

張博凱說，儘管 AI 伺服器比重攀升，鴻海仍以提升營業利益率為目標，策略包括提高自製率，如液冷系統零組件已獲主要客戶訂單。擴大模組化資料中心（MDC）整體解決方案也有助於提升毛利，因其自製比例高。

如鴻海可自製智慧手機內約 60% 的零組件、伺服器機櫃內約 40%-50% 的組件，及電動車內大量核心零件，包括車體、底盤、ECU、電力電子、電池模組、馬達、車載娛樂系統、顯示模組、金屬件等，均有助提升營益率表現。

ASIC AI 伺服器因客製化程度較高，且 AI 晶片成本較低，亦有助提升毛利。此外，鴻海也在探索更多具彈性的商業模式，不同模式將因收入認列方式不同而帶來不同毛利表現。

此外，鴻海與 OpenAI雙方將共同設計多項 AI 資料中心機櫃專案，以支應加速成長的 AI 基礎建設需求。鴻海也將針對美國在地生產進行最佳化，包括增加在地供應商比重與擴大當地測試與組裝等產能，並在美國自製更多關鍵設備。

大摩科技硬體下游主管施曉娟則表示，鴻海的差異化優勢在於其以零組件為核心的組裝服務，因而將有越來越多的客戶加入陣容，如與 OpenAI 的未來業務機會可能包括 AI 伺服器機櫃製造、MDC、及在地零組件生產等。

