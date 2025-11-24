奇美醫院攜手思科啟動 AI 智慧醫療 為中風病人提供個人化照護方案

奇美醫療財團法人奇美醫院與全球網路及安全領導品牌思科（Cisco）今日舉辦「智慧醫療AI戰略合作啟動儀式」並宣布，進行戰略合作，攜手推動台灣AI智慧醫療發展。奇美醫院開發「DELISH食樂支援平台」，為中風病人提供AI驅動的個人化照護方案，並導入思科Cisco AI Pods解決方案，確保敏感醫療數據在院內完成AI模型訓練與推理，大幅提升運算效率並從根本確保資訊安全與病人隱私。

奇美醫院院長林宏榮、思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza和思科台灣總經理林岳田出席啟動儀式，並分享「DELISH食樂支援平台」的創新實踐，以及透過導入思科Cisco AI Pods如何加速AI應用部署，為台灣醫療產業樹立可複製的轉型藍圖。

奇美醫院院長林宏榮表示，面對高齡化社會來襲，中風照護勢必走向精準化與在地化發展。奇美醫院「DELISH食樂支援平台」不僅展現智慧醫療領域的實力，更直接改善中風病人預後、降低家庭與醫療的雙向負擔。在Cisco AI Pods解決方案的協助下，『DELISH食樂支援平台』能安全、高效地讓建議產出時間縮短逾百倍、讓家屬對照護內容理解度提升五成，而病人出院後的遵從度也提高至少三成。在醫院營運上，每月節省超過700小時人力，讓醫護人員能更專注於急重症照護，大幅提升整體照護量能。

思科全球數位影響力發展辦公室亞太區總監Clarence Barboza表示，台灣擁有世界級的醫療產業與創新量能，這次雙方的合作展現了AI在個人化照護上的巨大潛力，也為台灣AI智慧醫療發展開創相當成功的案例。思科將持續透過龐大的全球資源，支援台灣醫療的AI轉型計畫。我們相信，這項合作將為台灣乃至亞太地區的AI智慧醫療發展，樹立一個卓越的標竿。

思科台灣總經理林岳田分享，奇美醫院是台灣腦中風領域的特色醫院與創新領航者，其對精準照護的投入與專業能力令人讚賞。思科很榮幸能與奇美醫院合作，共同樹立AI智慧醫療的典範。作為領先業界的應用先驅，思科期望能與奇美醫院共同打造更多成功且真正幫助醫護人員與病人的智慧醫療應用服務。思科將以與奇美醫院成功的合作經驗為起點，協助台灣更多的醫學中心、區域醫院以及偏鄉診所等各級醫療機構，透過AI技術全面並安全地提升醫療品質，真正實現智慧醫療普及化。

腦中風是台灣造成失能與死亡的主要原因之一，每年約有三萬人會發生第一次中風，超過26萬的存活者常面臨吞嚥困難、肢體無力、認知障礙、情緒低落等挑戰，不僅影響生活品質，也大幅增加家庭與醫療照護負擔。奇美醫院腦中風中心團隊表示，率先開發「DELISH食樂支援平台」（Digital health, Evaluation, and Lifestyle medicine Integration to empower Stroke survivor Health promotion），結合生成式AI與臨床資料分析，產出中風病人個別化的吞嚥風險預測、飲食菜單建議及訓練計畫。

奇美醫院腦中風中心主任謝孟倉指出，許多中風病人面對出院後的輕微吞嚥困難和肢體無力時，心裡總是充滿擔憂，而傳統的衛教卻往往難以滿足個人需求，是醫療上「未被滿足的痛點」。

奇美醫院結合AI打造「DELISH食樂支援平台」，整合病歷、檢驗影像與生理訊號等多模態資料，讓AI如同病人的「個人化營養師和復健教練」，精準分析風險與分級，進而產出最適合病人的專屬方案，同時透過AI即時運算能力大幅減輕過去需大量人工的計算溝通負擔。此外，該平台更強調「不中斷的連續性照護」，讓病人出院後仍可持續追蹤與提供指引，包括個別化吞嚥風險預測、飲食菜單調整建議及個人化復健指導等，透過AI協助醫護將複雜臨床資訊轉化為家屬易懂、易執行的建議，為病人打造「從住院到居家的智慧健康生態系」。

隨著AI在醫療領域的應用快速發展，許多醫療院所卻面臨「既要AI效能，又要資安合規」的兩難困境。傳統雲端AI運算雖然效能強大，但將敏感醫療數據上傳外部雲端，不僅面臨個資外洩風險，也可能違反相關醫療法規。奇美醫院指出，在思科技術支持下，透過導入「開箱即用」的Cisco AI Pods地端運算解決方案，將敏感的病歷資料、影像與生理資料安全地部署於醫院內部，直接進行AI模型訓練與推理，確保病人隱私與個資得到嚴格保護。奠基於服務全球企業所累積的豐富經驗，思科憑藉強大的網路、資安與AI產品組合，不僅大幅提升運算效率，更從根本上解決醫療資訊外流的資安疑慮，確保AI運算環境的韌性、資料流動的安全性以及整體系統的穩定運行。

奇美醫院表示，與思科合作成功案例，證明透過地端AI運算與整合式資安防護，能讓醫療產業安全高效地結合AI以加速疾病預測、個人化照護並提升營運效率。未來雙方將以此為基礎，共同探索AI在更多醫療場景的應用潛力，加速推動台灣醫療數位轉型，為病人帶來更優質、更個人化的照護體驗。