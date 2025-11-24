快訊

高雄又有利多！南科管理局證實「台積電P6廠用地都準備好了」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院經濟委員會今赴高雄考察，經濟部次長何晉滄（右）到場，立委賴瑞隆（左）關心台積電擴廠及國7、高雄機場等多項重大建設。圖／立委賴瑞隆服務處提供
立法院經濟委員會今赴高雄考察，經濟部次長何晉滄（右）到場，立委賴瑞隆（左）關心台積電擴廠及國7、高雄機場等多項重大建設。圖／立委賴瑞隆服務處提供

台積電楠梓產業園區5座晶圓廠推動中，立法院經濟委員會今天到高雄考察，南科管理局證實，楠梓第二階段需配合旗艦廠商（台積電）產業布局，預計2年後納編，另外國科會已將P6廠用地變更納入且通過行政院核定，後續建廠視企業規畫而定。

今年4月經濟部前部長郭智輝率先透露，若台積電要在高雄擴充P6廠，土地和水電都已有所準備。市長陳其邁日前在高科實中揭牌儀式致詞時也表示，台積電會有6座廠設在高雄楠梓。

立法院經濟委員會今赴高雄考察，聚焦高雄亞灣、軟科、科學園區及多項重大交通建設，經濟部次長何晉滄、交通部次長陳彥伯等人出席。

南科高雄（路竹）園區、橋頭園區及楠梓園區已經陸續推動中，南科管理局簡報指出，高雄園區今年1至8月產值729.14億元、員工1萬4344人；橋頭園區目前已經核准25家廠商，汙水處理廠等工程明年陸續完工，預估年產值可達約1000億至1800億元。

楠梓園區部份，29.83公頃面積已於2024年6月納為第一階段科學園區，台積電P1完工、P2正在裝機，P3、P4會在第二階段園區持續推動，預計2027年7月納編；園區年產值達9600億元，另提供6600個優質工作機會，後續期待旗艦廠商持續建廠為高雄貢獻。

立委賴瑞隆現場提問台積電P6廠進度，關切相關部會是否都已經準備好了。南科管理局說，國科會籌設計畫已經把P6變更納入，且通過行政院核定，剩下的建廠時間由廠商決定及配合高市府作業，都已經準備好了。

台積電P1、P2納入南科楠梓園區第一階段範圍，第二階段要到2027年7月才會納編。圖／南科管理局提供
台積電P1、P2納入南科楠梓園區第一階段範圍，第二階段要到2027年7月才會納編。圖／南科管理局提供
立法院經濟委員會今赴高雄考察，南科管理局、漁業署及高公局等單位簡報多項重大建設最新進度。記者徐白櫻／攝影
立法院經濟委員會今赴高雄考察，南科管理局、漁業署及高公局等單位簡報多項重大建設最新進度。記者徐白櫻／攝影

台積電 考察
