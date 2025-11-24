股王信驊董座林鴻明：AI需求非常強勁 信驊也加速導入AI來設計晶片

面對人工智慧（AI）泡沬疑慮升高，股王信驊董事長林鴻明今（24）日出席櫃買中心法說會時受訪給出定心丸說：「AI需求非常強勁，信驊就加速導入利用AI來協助工程師設計晶片，AI的應用會愈來愈廣。」他不僅上修今年第4季營收展望，並給出明年第1季營收季增幅度高達25-30%。

信驊是遠端伺服器控制晶片設計業者。公司強調隨AI伺服器強勁成長，也帶動一般性伺服器同步成長，原本年複成合成長率估3-4%，公司上修年複合成長率達6-8%。而隨著一般伺服器大舉採用特殊應用IC，也帶動信驊BIC（啟動性控制晶片）使用量，有利推升公司成長動能。

林鴻明表示，第4季接單比預期好，將超越原預估財測目標，且目前接單能見度高，明年第1季是很好的一季，預估一般性伺服器和AI伺服器均會雙位數成長，雖然供應鏈端BT載板供應遭遇瓶頸，但信驊明年會比今年好。

至於法人關注信驊新款基板電源控制器（BMC）2700晶片，林鴻明表示，樣本現在已經出貨，量產版本會在明年第1季問世。而就AI是否有泡沫化風險，他提到，AI應用是很穩固的，且光是自家工程師也都開始大舉採用AI。信驊公布明年第一季財測，估計單季營收目標是26-27億元，年增25-30％。