快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

股王信驊董座林鴻明：AI需求非常強勁 信驊也加速導入AI來設計晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
股王信驊董座林鴻明表示AI需求非常強勁 ，信驊也加速導入利用AI協助工程師設計晶片。記者簡永祥／攝影
股王信驊董座林鴻明表示AI需求非常強勁 ，信驊也加速導入利用AI協助工程師設計晶片。記者簡永祥／攝影

面對人工智慧（AI）泡沬疑慮升高，股王信驊董事長林鴻明今（24）日出席櫃買中心法說會時受訪給出定心丸說：「AI需求非常強勁，信驊就加速導入利用AI來協助工程師設計晶片，AI的應用會愈來愈廣。」他不僅上修今年第4季營收展望，並給出明年第1季營收季增幅度高達25-30%。

信驊是遠端伺服器控制晶片設計業者。公司強調隨AI伺服器強勁成長，也帶動一般性伺服器同步成長，原本年複成合成長率估3-4%，公司上修年複合成長率達6-8%。而隨著一般伺服器大舉採用特殊應用IC，也帶動信驊BIC（啟動性控制晶片）使用量，有利推升公司成長動能。

林鴻明表示，第4季接單比預期好，將超越原預估財測目標，且目前接單能見度高，明年第1季是很好的一季，預估一般性伺服器和AI伺服器均會雙位數成長，雖然供應鏈端BT載板供應遭遇瓶頸，但信驊明年會比今年好。

至於法人關注信驊新款基板電源控制器（BMC）2700晶片，林鴻明表示，樣本現在已經出貨，量產版本會在明年第1季問世。而就AI是否有泡沫化風險，他提到，AI應用是很穩固的，且光是自家工程師也都開始大舉採用AI。信驊公布明年第一季財測，估計單季營收目標是26-27億元，年增25-30％。

AI 信驊 伺服器
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

從晶圓製造雙雄中芯國際與華虹賽道選擇 看產業分化與機遇在哪？

本周開盤前 五件國際事不可不知

有信心！馬斯克發豪語：自家AI晶片產量 最終將超越對手加總

全民權證／信驊 兩檔閃金光

相關新聞

高雄又有利多！南科管理局證實「台積電P6廠用地都準備好了」

台積電楠梓產業園區5座晶圓廠推動中，立法院經濟委員會今天到高雄考察，南科管理局證實，楠梓第二階段需配合旗艦廠商（台積電）...

韓盼攜手台灣爭取晶片關稅優惠 中經院劉大年：想搭便車嗎？

美國與南韓近期在晶片關稅議題上進入新一輪磋商，南韓官員更公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇...

股王信驊董座林鴻明：AI需求非常強勁 信驊也加速導入AI來設計晶片

面對人工智慧（AI）泡沬疑慮升高，股王信驊董事長林鴻明今（24）日出席櫃買中心法說會時受訪給出定心丸說：「AI需求非常強...

日月光砸逾42億元買廠房 挺進高雄楠梓擴充先進封測產能

記憶體與AI封測需求持續升溫，封測龍頭日月光投控（3711）24日公告，子公司日月光半導體製造董事會通過兩項與關係人宏璟...

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出...

Gogolook加入鴻海智慧城市生態系 防詐科技成關鍵

信任科技服務商Gogolook（6902）以智慧城市合作夥伴身分受邀，參加「2025鴻海科技日（HHTD25）」，鴻海（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。