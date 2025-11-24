明基佳世達集團前進醫療科技展 五大看點助力樂齡健康

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

明基佳世達集團24日宣布，將於台灣醫療科技展中展示樂齡醫療健康的多元應用，從個人檢測、臨床診療到藥局通路，全方位助力提升樂齡健康。此外，集團集結超過20家夥伴公司，共同展出樂齡醫療健康生態圈、手術室、血液透析、內外科設備、健康照護及專業醫療耗材等六大區域，持續優化智慧醫療科技，推動醫療市場動能。

2025年台灣正式邁入超高齡社會。相較日本從高齡社會（14%）走到超高齡社會（20%）歷時29年，台灣僅用7年便急速進入超高齡社會，目前每五位國人中，就有一位是65歲以上的長者，老化節奏之快令人憂心。明基佳世達集團重視「活得久，更要活得好」，將在醫療科技展大秀AI智慧醫療於樂齡健康領域的多元應用。同時，延續永續展會精神，今年將再度實踐展場設計零廢棄的綠色展會。

明基佳世達集團五大看展重點，包括：一、樂齡醫療健康生態圈：以院外預防及院內治療兩大場域串聯，打造樂齡醫療健康生態圈。從個人居家日常健康檢測、醫院AI輔助診斷，再到藥局健康照護，形成日常預防、臨床診斷到持續照護的完整生態圈。透過AI應用貫穿院內外，提升樂齡健康管理與醫療效率。

二、AI醫療輔助應用：此次展會推出「AI個人健康管理」、「AI運動復健」、「AI心肺輔助診斷」等AI智慧醫療應用，不僅協助民眾個人健康管理，更輔助醫生診斷決策。從院外個人健康到院內診斷，全方位協助提升效率與準確性。

三、ESG永續展會：集團延續COMPUTEX綠色展會理念，目標成為醫療科技展自開展以來，首個連續實現零廢棄設計的永續展會。讓展場這個平地而起的小城市，也可以有效降低資源的消耗。展場將全面採用循環餐具、LED燈具與租賃設備等。同時，綠色理念融入醫療產品與服務，持續協助客戶數位化、節能減碳，打造永續且兼具科技的綠色展會。

四、健康活力講座：展會期間將舉辦24場健康活力系列講座，邀請骨科關節手術權威醫師陳健煜、物理治療師王偉丞等各領域專家，分享最新的樂齡健康保健、AI智慧運動醫學與睡眠呼吸治療等趨勢，協助參觀者建立健康知識、掌握醫療科技脈動，促進健康產業教育普及。

五、醫療科技再進化：明基佳世達集團在醫療科技領域持續進化，結合醫療器材的創新應用，提供更高效的醫療服務。從智慧復健設備、外泌體保養到血液透析，全面推動醫療發展，不僅提升效率，也提供更多元、更精準的健康照護。

AI 佳世達 生態
