茂達看好風扇與電源管理IC需求 明年營收持續看增雙位數百分比

電源管理IC廠茂達（6138）於24日舉行業績發表會，董事長王志信表示，若新台幣匯率沒有太大升值波動，明年仍以營收成長雙位數百分比為目標，毛利率表現應當也會比今年好。法人則估計，該公司今年應可賺進超過一個股本，明年可望再延續佳績。

茂達累計前10月合併營收為62.1億元，年增22.1％，前三季歸屬母公司業主淨利為6.75億元，年增23.6％，每股純益為9.27元。

針對本季營運，王志信指出，營收可能比前一季呈現中個位數百分比下滑，不過應仍可維持年增二成以上成長，毛利率表現也可優於第3季。

茂達有風扇馬達驅動IC與電源管理IC這兩大產品線，王志信說，今年風扇馬達驅動IC的成長幅度較大，主要是NB導入雙風扇的趨勢，甚至電競筆電還會配置3至4顆，這是重要成長動能之一。另外，VGA卡相關動能也還不錯，該公司也供應三大遊戲機廠風扇驅動IC。同時，其工業用產品已從第3季起出貨，車用產品也從第3季開始小量出貨。至於伺服器應用，王志信提到，已有第一代產品推出，接下來新一代產品可能規畫於明年底試產。

在電源管理IC方面，王志信表示，第3季記憶體相關應用很不錯 ，但現在又有記憶體缺貨情形。至於儲存應用，該公司已與美國大廠合作，預計明年相關出貨量會更大。而網通應用方面，除了WIFI 7之外，該公司已與客戶開始合作WIFI 8相關產品開發。

另外，針對國巨*（2327）透過公開收購入股議題，王志信坦言，雙方已有所對談，國巨高層已表明不會介入茂達的經營。在董事席次方面，就看明年董事改選的結果。