康和證券「智匯廳」揭牌！智能數位好夥伴 結合三大設計亮點

康和證券（6016）總公司原大講堂完成升級裝修，由董事長鄭大宇與總經理陳志豪共同揭牌，並正式命名為康和「智匯廳」（Concord Intelligence Hall）。全新「智匯廳」象徵「智能理財、匯眾聚富」，結合智慧、專業、全方位體驗三大設計亮點，導入完整的數位化視聽自動整合系統，具備自動跟拍並支援同步直播，將作為連結資本市場對外服務與企業內部培訓的核心樞紐。

未來將廣泛應用於機構法人說明會、論壇演講、教育訓練與視訊會議，亦象徵康和邁入AI智能創新、融合數位理財的新紀元！

康和證券董事長鄭大宇致詞時表示，迎接AI世代，製造業打造智慧工廠，證券業也正轉型為智慧券商，進一步走向AI數位科技業。康和將AI導入資料流程管理與大數據分析，透過持續的數位創新，為客戶帶來更優質的數位投資體驗，提供永續金融服務，協助實現財富管理效益最大化，作為邁向下一個35周年的目標與願景。

法人業務部將善用康和「智匯廳」在AI數位化、專業化與智慧化上的多媒體視聽優勢，強化法說會、財報發表與產業論壇的專業呈現；促成企業高層與機構法人的深度對話，提升參與密度與資訊揭露時效，吸引更多產業法人與投資人參與，深化客戶合作關係，強化康和作為雙方關鍵夥伴的定位。

承銷部透過智慧化的數位視聽整合系統與自動追蹤攝影功能，支援IPO與SPO客戶舉辦法說會、上市櫃前業績發表會、股東會等重點活動，可即時錄製與串流會議內容，讓企業客戶與投資人同步參與，有效提升資訊揭露效率與互動體驗。此外，「智匯廳」的高臨場氛圍與專業設備亦適合舉辦產業論壇，協助企業客戶進行品牌與產品推廣，展現康和證券在資本市場的整合服務量能。

人力資源部結合多媒體影音設備，結合實體與線上，以多媒體教材與智慧環控，優化教育訓練與大型會議體驗，為員工提供更優質的學習與交流環境；並擴增跨部門協作與知識傳遞效率，持續推動多元員工發展計畫，藉由智能軟硬體強化團隊凝聚力，打造康和證券的核心競爭力。