快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

康和證券「智匯廳」揭牌！智能數位好夥伴 結合三大設計亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券董事長鄭大宇(中)、總經理陳志豪(右四)率領主管群揭牌啟用「智匯廳」， 作為連結資本市場對外服務與企業內部培訓的核心樞紐。（康和證券/提供）
康和證券董事長鄭大宇(中)、總經理陳志豪(右四)率領主管群揭牌啟用「智匯廳」， 作為連結資本市場對外服務與企業內部培訓的核心樞紐。（康和證券/提供）

康和證券（6016）總公司原大講堂完成升級裝修，由董事長鄭大宇與總經理陳志豪共同揭牌，並正式命名為康和「智匯廳」（Concord Intelligence Hall）。全新「智匯廳」象徵「智能理財、匯眾聚富」，結合智慧、專業、全方位體驗三大設計亮點，導入完整的數位化視聽自動整合系統，具備自動跟拍並支援同步直播，將作為連結資本市場對外服務與企業內部培訓的核心樞紐。

未來將廣泛應用於機構法人說明會、論壇演講、教育訓練與視訊會議，亦象徵康和邁入AI智能創新、融合數位理財的新紀元！

康和證券董事長鄭大宇致詞時表示，迎接AI世代，製造業打造智慧工廠，證券業也正轉型為智慧券商，進一步走向AI數位科技業。康和將AI導入資料流程管理與大數據分析，透過持續的數位創新，為客戶帶來更優質的數位投資體驗，提供永續金融服務，協助實現財富管理效益最大化，作為邁向下一個35周年的目標與願景。

法人業務部將善用康和「智匯廳」在AI數位化、專業化與智慧化上的多媒體視聽優勢，強化法說會、財報發表與產業論壇的專業呈現；促成企業高層與機構法人的深度對話，提升參與密度與資訊揭露時效，吸引更多產業法人與投資人參與，深化客戶合作關係，強化康和作為雙方關鍵夥伴的定位。

承銷部透過智慧化的數位視聽整合系統與自動追蹤攝影功能，支援IPO與SPO客戶舉辦法說會、上市櫃前業績發表會、股東會等重點活動，可即時錄製與串流會議內容，讓企業客戶與投資人同步參與，有效提升資訊揭露效率與互動體驗。此外，「智匯廳」的高臨場氛圍與專業設備亦適合舉辦產業論壇，協助企業客戶進行品牌與產品推廣，展現康和證券在資本市場的整合服務量能。

人力資源部結合多媒體影音設備，結合實體與線上，以多媒體教材與智慧環控，優化教育訓練與大型會議體驗，為員工提供更優質的學習與交流環境；並擴增跨部門協作與知識傳遞效率，持續推動多元員工發展計畫，藉由智能軟硬體強化團隊凝聚力，打造康和證券的核心競爭力。

康和證券表示，「智匯廳」具備多螢幕連動、AI人形辨識自動追蹤攝影、雷射無線投影、即時直錄播串流等功能，可靈活支援多元型態的會議需求。透過專業錄播系統與智慧環控設備，更可同時進行實體與線上混合直播，適合大型演講與多媒體會議。就從「智匯廳」開始，成為客戶的智能數位夥伴。

康和證券「智匯廳」正式啟用。（康和證券/提供）
康和證券「智匯廳」正式啟用。（康和證券/提供）
「智匯廳」由董事長鄭大宇(左)、總經理陳志豪(右)共同揭牌啟用， 象徵康和邁入AI智能創新、融合數位理財的新紀元。（康和證券/提供）
「智匯廳」由董事長鄭大宇(左)、總經理陳志豪(右)共同揭牌啟用， 象徵康和邁入AI智能創新、融合數位理財的新紀元。（康和證券/提供）

數位 AI 董事長

延伸閱讀

「面具之下：發現三星堆與金沙」展 英國牛津大學登場

弘光科大老師林煒凱黑色幽默警世短片《騙詐》 奪曼谷電影節雙獎

三星堆與金沙考古成果 在英亮相

智慧經營／霹靂國際多媒體集團總經理黃亮勛 布袋戲迎向 AI 時代

相關新聞

韓盼攜手台灣爭取晶片關稅優惠 中經院劉大年：想搭便車嗎？

美國與南韓近期在晶片關稅議題上進入新一輪磋商，南韓官員更公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇...

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出...

Gogolook加入鴻海智慧城市生態系 防詐科技成關鍵

信任科技服務商Gogolook（6902）以智慧城市合作夥伴身分受邀，參加「2025鴻海科技日（HHTD25）」，鴻海（...

研調估全球晶圓代工明年營收2300億美元 2030年營收可較今年翻倍

DIGITIMES最新研究報告指出，受惠AI需求強勁成長，全球晶圓代工市場2025年營收可望達1,994億美元、年增逾2...

HPE 攜手夥伴成立量子擴展聯盟 加速推動量子運算突破

慧與科技（HPE）宣布與七家全球科技領導企業共同成立量子擴展聯盟（Quantum Scaling Alliance）。此...

陳立白：DRAM、NAND 雙缺延燒到2026 LTA 成一場夢

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白24日出席電影《冠軍之路》記者會後受訪表示，從今年9月一路到明年上半年，DRA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。