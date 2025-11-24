神基36周年家庭日登場 逾2,300人齊聚共度夜間嘉年華

神基（3005）於11月22日於台北市立兒童新樂園盛大舉辦「2025神基家庭日」，歡慶創立三十六周年，吸引逾2,300位同仁與眷屬共襄盛舉。今年以ESG樂園任務日為主題，將永續理念作為活動核心，從闖關遊戲、活動設計皆融入 ESG 元素，體現神基在環境與社會面向的具體行動。

今年度活動首度規劃三項 ESG 主題闖關遊戲，以寓教於樂的方式讓永續概念自然融入親子互動。「ESG 翻翻樂」以問答形式帶入綠色生活、能源節約等基礎永續知識，讓大小朋友都能在輕鬆互動中建立環境意識；「地球便當屋」透過磁鐵食材模型，讓參加者自由組合便當，並在遊戲過程中認識食物熱量，進一步了解飲食選擇與健康的關聯；而「環保知識大考驗」則以常見卻容易混淆的垃圾分類為題，挑戰大小朋友的分類判斷力，強化資源循環回收的概念。透過三項闖關串聯環境與健康意識，讓 ESG 不再是抽象詞彙，而是能在家庭互動中被看見與理解的具體行動。

在活動的永續實踐上，現場的星光烤肉派對鼓勵同仁與眷屬自備環保餐具，在減少一次性用品的同時，還能盡情享受溫馨和樂的氛圍與各式美味，包括台灣味十足的高粱香腸與現烤美國 Choice 板腱牛排；此外，也有啤酒車與點心胖卡車提供多樣選擇，讓參與者能輕鬆愉悅的渡過戶外美食時光。家庭日最後以熱鬧的抽獎將氣氛推至高點，以人人有獎的方式，讓每位參與者都能帶著歡笑與美好回憶賦歸。

神基控股董事長黃明漢表示：「三十六年來，神基能持續成長茁壯，最要感謝的是每一位同仁的投入，以及家人們始終如一的支持。家庭日不只是公司的活動，更希望讓大家在輕鬆的互動中，將永續、環保與健康的理念自然帶入生活。近年公司在永續面向也獲得多項肯定，包括 CDP 氣候變遷評鑑 B 級、台灣永續評鑑 AA 等級，以及入選台灣公司治理 100 指數。未來，我們將持續以永續為核心價值，與所有同仁攜手，共同打造更友善、更值得驕傲的神基。」