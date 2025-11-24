搶攻綠色經濟 智聯服務與國票金合作循環經濟設備服務

因應綠色經濟需求，推動永續加值服務發展趨勢，宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）與國票金（2889）宣布合作，國票金將採用智聯服務推動之循環經濟設備的提供、維護與汰換。此次合作將導入宏碁品牌筆電及個人化資訊設備，並採用「Use As Own（UAO）」一站式服務模式，為企業提供完整的循環使用、日常維護與安全汰換解決方案。

智聯服務以「設備全生命周期管理」為核心，從設備選型、軟體部署、日常維護到報修全程負責，並在使用期屆滿後，採取專業資安與環保流程，確保設備安全回收與再生，讓原物料得以重新投入生產線，落實循環經濟。

智聯服務總經理韓政達表示：「透過UAO模式，企業無需一次支付全額設備成本，只需負擔較低的首期款與月服務費，不僅能強化現金流與資金靈活性，有助提升永續投資能量。企業在追求 ESG 時，節約的每一分資源，都能更精準投入環境與社會責任。」

國票金永續長李憲宗表示：「國票金長期關注並深耕於綠能及永續經營，和智聯服務合作的綠色採購及循環再生經濟符合國票金的永續經營目標，並期望透過和智聯服務UAO的合作成果，發揮影響力，協助更多企業永續轉型」

在設備管理與技術面上，智聯亦提供更高的運營彈性與風險控管。智聯服務資深處長蔡宗杰指出：「合約期滿後，企業可視需求選擇續約、汰換或升級設備，免除報廢處理與技術落後風險。搭配我們的安裝、操作培訓及專業維運服務，能協助企業快速導入節能設備，提升使用效率。」

國票金控表示若此模式運作順暢，或許未來有機會將此循環服務模式推廣至集團子公司。亦規劃未來將此循環服務模式擴展至集團各事業單位，使採購、資產管理到報廢流程全面納入資源再生機制。雙方期待透過此合作，不僅降低企業使用成本，更使資源循環與環境永續成為新標準，為企業永續與循環經濟樹立示範。