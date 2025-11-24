快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

搶攻綠色經濟 智聯服務與國票金合作循環經濟設備服務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由左至右為智聯服務資深處長蔡宗杰、國票金永續長李憲宗。智聯服務／提供
由左至右為智聯服務資深處長蔡宗杰、國票金永續長李憲宗。智聯服務／提供

因應綠色經濟需求，推動永續加值服務發展趨勢，宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）與國票金（2889）宣布合作，國票金將採用智聯服務推動之循環經濟設備的提供、維護與汰換。此次合作將導入宏碁品牌筆電及個人化資訊設備，並採用「Use As Own（UAO）」一站式服務模式，為企業提供完整的循環使用、日常維護與安全汰換解決方案。

智聯服務以「設備全生命周期管理」為核心，從設備選型、軟體部署、日常維護到報修全程負責，並在使用期屆滿後，採取專業資安與環保流程，確保設備安全回收與再生，讓原物料得以重新投入生產線，落實循環經濟。

智聯服務總經理韓政達表示：「透過UAO模式，企業無需一次支付全額設備成本，只需負擔較低的首期款與月服務費，不僅能強化現金流與資金靈活性，有助提升永續投資能量。企業在追求 ESG 時，節約的每一分資源，都能更精準投入環境與社會責任。」

國票金永續長李憲宗表示：「國票金長期關注並深耕於綠能及永續經營，和智聯服務合作的綠色採購及循環再生經濟符合國票金的永續經營目標，並期望透過和智聯服務UAO的合作成果，發揮影響力，協助更多企業永續轉型」

在設備管理與技術面上，智聯亦提供更高的運營彈性與風險控管。智聯服務資深處長蔡宗杰指出：「合約期滿後，企業可視需求選擇續約、汰換或升級設備，免除報廢處理與技術落後風險。搭配我們的安裝、操作培訓及專業維運服務，能協助企業快速導入節能設備，提升使用效率。」

國票金控表示若此模式運作順暢，或許未來有機會將此循環服務模式推廣至集團子公司。亦規劃未來將此循環服務模式擴展至集團各事業單位，使採購、資產管理到報廢流程全面納入資源再生機制。雙方期待透過此合作，不僅降低企業使用成本，更使資源循環與環境永續成為新標準，為企業永續與循環經濟樹立示範。

國票金控 宏碁

延伸閱讀

嘉市入口門戶北港路2側開發卡關20年重啟 說明會地主盼速推進

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

台化公司榮獲第一屆企業海洋永續貢獻獎

深化永續供應綠色合作 TASS展簽署台日合作備忘錄

相關新聞

韓盼攜手台灣爭取晶片關稅優惠 中經院劉大年：想搭便車嗎？

美國與南韓近期在晶片關稅議題上進入新一輪磋商，南韓官員更公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇...

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

近期因AI與通用型伺服器需求暢旺，DRAM與NAND記憶體價格大幅攀升，凱基投顧發布2026年IT裝置出貨量研究報告指出...

Gogolook加入鴻海智慧城市生態系 防詐科技成關鍵

信任科技服務商Gogolook（6902）以智慧城市合作夥伴身分受邀，參加「2025鴻海科技日（HHTD25）」，鴻海（...

研調估全球晶圓代工明年營收2300億美元 2030年營收可較今年翻倍

DIGITIMES最新研究報告指出，受惠AI需求強勁成長，全球晶圓代工市場2025年營收可望達1,994億美元、年增逾2...

HPE 攜手夥伴成立量子擴展聯盟 加速推動量子運算突破

慧與科技（HPE）宣布與七家全球科技領導企業共同成立量子擴展聯盟（Quantum Scaling Alliance）。此...

陳立白：DRAM、NAND 雙缺延燒到2026 LTA 成一場夢

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白24日出席電影《冠軍之路》記者會後受訪表示，從今年9月一路到明年上半年，DRA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。