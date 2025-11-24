韓盼攜手台灣爭取晶片關稅優惠 中經院劉大年：想搭便車嗎？

美國與南韓近期在晶片關稅議題上進入新一輪磋商，南韓官員更公開表示，未來在半導體關稅待遇上，有意與台灣「共同爭取最有利待遇」。不過中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，目前美國對半導體的關稅框架尚未公布，各國談判多以「包裹式協商」進行，台韓若採合作模式，對台灣未必有實質助益，反而應更務實地，以雙邊方式與美國爭取最有利條件。

依據外媒報導，南韓產業通商部部長呂翰九受訪時提到，美韓今年達成大型投資協議後，美方曾承諾未來若有半導體相關協定，韓國享有「不得劣於台灣待遇」的條款，並表示在晶片關稅議題上，南韓有可能與台灣合作以提升談判籌碼。

對此，劉大年認為，此次美國與各國的協商走的是雙邊模式，且據聞多數談判都簽有保密協定，因此任何談判內容不得外流。在這樣的架構下，若南韓試圖把議題變成「小型多邊合作」，台灣必須更審慎判斷是否真的有利。

劉大年分析，美方與各國的談判內容是一個「包裹」（Package）」，並非單獨只談晶片關稅；包括投資增加多少、採購多少、開放市場幅度等，基本上是一個整體協商的結果。而目前資訊仍高度不透明，很多消息都還有待進一步釐清。

此外，劉大年指出，台灣與南韓在籌碼上存在差異，台灣半導體大廠如台積電（2330），過去在美國已有大量的投資承諾，也許有機會作為爭取關稅豁免的重要籌碼。反觀南韓在美國的投資規模與台灣有別，若與基礎不同的南韓共同談判，將難以在關稅項目上與韓國區分，恐稀釋台灣的既有優勢。他直言，「我覺得還是台灣自己爭取吧」，提醒台灣應以自身利益為核心，在雙邊談判中爭取最有利待遇，而非隨著其他國家的策略調整而動。