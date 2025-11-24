Gogolook加入鴻海智慧城市生態系 防詐科技成關鍵

信任科技服務商Gogolook（6902）以智慧城市合作夥伴身分受邀，參加「2025鴻海科技日（HHTD25）」，鴻海（2317）科技集團以系統整合商角色，正在台灣以及海外市場積極布局智慧城市的建設，Gogolook 在「詐騙防治」扮演智慧城市生態系夥伴中關鍵拼圖。

Gogolook指出，以AI防詐技術與詐騙情資資料庫，Gogolook 將協助鴻海推動以 AI 為核心的CityGPT 平台與智慧城市解決方案。

Gogolook執行長郭建甫於鴻海科技日登台，以「從智慧城市到信任城市 — AI 驅動的城市韌性新架構」為題，分享信任科技結合智慧城市的合作藍圖與商業應用前景。

今年鴻海科技日聚焦於前瞻科技、三大智慧平台、企業永續、科技新創、機器人科技與智慧生活應用等核心議題，其中，「智慧城市」分論壇，更涵蓋遠距醫療、淨零雙軸，到AI驅動城市韌性新架構。

Gogolook表示，與鴻海的合作即聚焦於「智慧城市」領域，透過鴻海的 CityGPT平台推動城市新格局。

Gogolook 旗下數位防詐App Whoscall近期獲 「2025 Google Play 台灣年度最佳生活幫手」，同時也是唯一入圍全球「2025 Apple Store Awards」的台灣 App，再結合企業防詐服務Watchmen、ScamAdviser等，可滿足各城市對於「防詐」的基本市政命題。

Gogolook 防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，Gogolook表示表示，雙方將共同建立從個人到城市層級的防詐網，從防詐警示、數據協作到教育倡議，提供城市級防護方案，協助政府與企業強化市民數位安全，打造值得信任的智慧城市環境。

郭建甫表示，智慧城市的治理建立在資訊透明與信任上，而 AI 時代中信任治理的基礎設施的要素可歸類為「資料溯源與完整性」、「內容真實性驗證」，以及「詐騙與威脅偵測」。

郭建甫表示，Gogolook將分別以「城市威脅情資」、「城市級模型」、「信任驗證 API」的應用契合鴻海智慧城市 CityGPT 與 Super APP 的需求，不僅提供能快速落地的防詐應用，更能透過公私協力的數據協作建立城市防詐系統。從智慧預警、即時通報到資料整合，形成完整的防護循環，讓政府、企業與市民共同參與防詐行動，讓城市更加安全與永續。

Gogolook表示，將與鴻海攜手，從台灣地方政府作為示範場域出發，逐步推展至海外市場，不僅呼應各國政府積極推動的防詐政策，也展現出鴻海對台灣軟體業者的支持，以及對於智慧城市與數位信任的重視。

目前，Gogolook 已積極與多國智慧城市合作推動防詐應用。以泰國為例，Gogolook已聯手當地政府、電信業者、金融機構及地產開發商，共同打造可落地的智慧防詐方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等亞洲市場拓展智慧城市應用版圖。