HPE 攜手夥伴成立量子擴展聯盟 加速推動量子運算突破

慧與科技（HPE）宣布與七家全球科技領導企業共同成立量子擴展聯盟（Quantum Scaling Alliance）。此全球性的倡議，旨在推進量子運算技術的擴展性、實用性與跨產業的創新應用，由HPE應用研究部門HPE Labs的量子系統架構師Masoud Mohseni博士負責監督與統籌此項倡議，串聯八家在其各自領域位居領導地位的企業共同合作，並由在量子運算領域的開創性貢獻而榮獲2025年諾貝爾物理學獎的得主John Martinis共同領導，他現亦擔任Qolab共同創辦人暨技術長。

此聯盟的成立旨在結合當前超級電腦與半導體生態系統的技術，設計並開發兼具實用性與成本效益的量子超級電腦。量子擴展聯盟匯聚跨領域的專業技術，致力將量子運算從原理驗證推進至產業規模應用。

聯盟創始成員及其專業領域包括︰1QBit：容錯量子錯誤校正設計與模擬、演算法編譯與自動化資源評估；應用材料（Applied Materials, Inc. ）：材料工程與半導體製造；HPE：全堆疊量子與高效能運算（HPC）整合及軟體開發；Qolab：量子位元（Qubit）與電路設計；Quantum Machines：用於可擴展量子運算的混合量子—傳統控制系統；Riverlane：量子錯誤校正；新思科技（Synopsys）：模擬與分析技術、電子設計自動化（EDA）工具與半導體智慧財產（IP）；美國威斯康辛大學（University of Wisconsin）：演算法與基準測試。

「量子電腦能以獨特方式處理本質上屬於量子領域的問題，從而推動產業轉型，」Martinis表示。「透過量子系統，我們將能在半導體製造與永續肥料生產等領域取得重大突破，解決以往被視為無法克服的挑戰。」

身為高效能運算的領導者，HPE與量子擴展聯盟合作打造可擴展的混合解決方案，將量子能力、傳統高效能運算與先進網路技術整合，為藥物開發、材料研究、運算優化與安全資料處理等領域開啟全新疆界。該聯盟不僅加速現今科學探索與企業創新，更協助企業組織為未來的重大變革做好準備，無論是利用新的加速技術提升生產力或迎戰後量子時代的安全挑戰，皆能有效因應。

「要讓量子運算成為長期可行的運算模式，必須與傳統超級運算系統整合以實現規模化，」負責帶領HPE量子團隊的技術專家Mohseni表示。「量子擴展聯盟提供全堆疊的解決方案，透過水平整合的廣泛合作夥伴關係，釋放傳統垂直整合模式無法實現的運算潛能。」