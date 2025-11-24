陳立白：DRAM、NAND 雙缺延燒到2026 LTA 成一場夢

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白24日出席電影《冠軍之路》記者會後受訪表示，從今年9月一路到明年上半年，DRAM 與 NAND 都將處於嚴重供不應求狀態，2026 年 DRAM「甚至有可能整年度都在缺貨」，NAND 缺貨程度也比先前預期更嚴重，整體缺貨情況為近二十多年來所未見。

在供給端，韓、美記憶體大廠因 DRAM 毛利「非常非常好」，正把部分可調整產能從 NAND 挪往 DRAM，使 DRAM 獲利再創新高，同時壓縮 NAND 供給；傳統硬碟（HDD）則因供應量下滑出現缺口，部分儲存需求轉向 SSD 承接，進一步推升 NAND 緊俏與報價壓力。

需求端則由 AI 伺服器與雲端服務商（CSP）扮演主角。陳立白指出，CSP 訂單單價最高，又是自用的「剛性需求」，優先權遠高於手機、PC 等客戶，如今已不是副總出面，而是各家 Chairman、CEO 親自帶採購團隊「出馬搶貨」，但實際到手數量多數不到開口需求的三成，他直言「從業三十幾年、最近二十幾年來，從來沒有看過會缺成這個樣子」，市場也因此根本不存在超額預訂（Double Booking）問題。

合約結構同樣反映前所未見的緊張氣氛。他透露，現在每一家 CSP 都想簽一年以上長約，但真正簽到一年甚至更長 LTA 的，不到約三分之一，多數客戶連一年約都難以談成；對非 CSP 客戶而言，「今年 LTA 是一個夢」，供應商沒有多餘產能可以承擔，只能改成一季談一次、甚至每個月重新喬量與議價。

價格走勢方面，他指出，DDR3 價格已翻倍，DDR4、DDR5 同樣供不應求，第3季由 DDR4 領漲，預估第4季起「DDR5 漲幅會超過 DDR4」，現貨價早已大漲，往後兩到三季 DRAM、NAND 合約價仍將一路上調，上游大廠今年已是「輝煌獲利」，明年賺的錢恐怕會比今年更多。

面對空前榮景與缺貨壓力，威剛也加速「先搶貨再說」。陳立白表示，公司目標是在明年第1季，把庫存規模拉升到 200 億元水準，近期包含他與總經理都親自出馬全球要貨，10、11 月庫存已開始反向增加；在貨源有限前提下，第 4 季毛利率可望明顯優於第 3 季，明年營收仍有機會成長兩成以上，但必須「惜售」、優先供應策略性與主力客戶。