傑霖衝刺高階運動和生態攝影市場 二高階晶片蓄勢待發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
傑霖將在26日舉行上櫃前業績發表會，由財務長陳崇文（左起）、董事長梁春林、研發副總曾怡誠共同主持。記者簡永祥／攝影
影像處理系統單晶片供應商傑霖科技將在26日舉行上櫃前業績發表會。傑霖董事長梁春林今日表示，因應產品迭代推出新單晶片衝刺低中高階運動攝影機和生態攝影像機市場，相關產品自今年6月送樣後，其中，中高階二款單晶片已導入20多個專案產品，本月開始小量出貨，但在主要客戶明年大量開案推出後，將為傑霖帶來營收動能。估計高階運動攝影機應用等營收，明年可占近四成營收，搭配明年高性價比影像處理器單晶片接續上市，有助毛利率重新站回四成之上。

梁春林表示，傑霖今年推出的新產品6580及2580系列主攻客戶端的高階產品市場，已獲前二大客戶導入，這家客戶開案已達11個專案，並吸引其他客戶導入，累計已有六個客戶、20 多個專案（design-in），應用主要仍集中在 消費性影像設備、相機系統、周邊模組等。

梁春林表示，公司的影像SoC產品具高階技術門檻，自主研發的MAPP（Multi-core Array Parallel Processor）可程式平行處理平台提供最高2TOPS的AI運算能力，讓影像處理與AI邊緣運算能在單一晶片中完成。隨著AI相機、行車安全、戶外監控與智慧安防需求快速攀升，單晶片整合方案的價格競爭力與可靠度更凸顯，公司新世代影像SoC朝支援3600萬畫素與高效AI運算發展，可望帶動產品組合再升級。

傑霖終端產品銷售區，美國約占30%、中國大陸最高約30～40%，歐洲及其他地區營收占比約30%。他強調，由於公司兩顆舊IC 年代已長8年之久，每年都面臨結構性降價及製程老舊，導致成本壓力加劇，加上今年上半年新台幣匯率波動影響毛利率高達6~7個百分點，導致今年營收呈現下滑，毛利率也明顯跌落四成之下，前3季每股純益僅1.63元，相較去年的5.55元，有頗大落差。

不過，預期伴隨多顆影像處理器單晶片明年導入客戶將帶來很大成功動能，包括AI Camera、Trail Camera、智慧安防與戶外監控等領域合計已達千億美元級市場，公司預估明年以自主SoC、MAPP平台與低功耗影像技術切入高成長區塊，有助提升產品ASP（平均銷售單價）與毛利結構。

