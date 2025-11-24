TEL 機器人大賽12月熱血開打 廣召AI人才爭奪冠軍寶座

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL機器人大賽12月熱血開打，廣召 AI人才爭奪冠軍寶座。TEL／提供
TEL機器人大賽12月熱血開打，廣召 AI人才爭奪冠軍寶座。TEL／提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron長期關注科普教育，在台子公司Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）第10年舉辦機器人賽事「TEL Robot Combat / 東京威力科創機器人大賽」，今年不僅祭出高額加碼獎金，總冠軍更受邀前往日本TEL工廠參訪，吸引力十足。經過嚴謹書審以及參賽企劃簡報的遴選，28支優秀隊伍脫穎而出，各方好手將於12月6日（六）決賽日齊聚高雄駁二大勇區P3倉庫，同場競技爭奪冠軍寶座。

今年正值TEL台灣30周年，機器人大賽同時也邁入10周年里程碑，別具紀念意義。2024年經典賽中華隊奪冠，在台灣掀起一波棒球熱潮，TEL台灣今年也順應趨勢將主題訂為「棒球投擲」，其中，賽事的最大亮點無非是機器人的AI元素！AI應用與半導體領域的成長相輔相成，AI加速半導體設備的技術創新，利於業界設計更高效的晶片，創造出強勁的市場需求，是時下最受關注的焦點。在賽場上，參賽者們利用AI輔助機器人進行自主控制及影像辨識等，在短時間內精確優化機器人投擲程度以奪得領先優勢，十分具有挑戰性。

觀賞熱血激昂的賽事外，周邊活動更不容錯過。TEL台灣推出AI拍照互動區，讓觀眾獲得專屬的AI棒球卡，化身球賽MVP；積極推動產官創新合作的金屬工業研究發展中心、工業機器人領域佼佼者台灣安川電機（Yaskawa）、以及機器狗自主研發先鋒台灣大學 NTU DogBot研究團隊也將親臨現場、共襄盛舉，歡迎大小朋友前來一睹現今台灣先進機器人的風采。

