快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

工研院 AI、生醫與綠色永續 勇奪2025全球百大研發獎3項殊榮

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
全球百大科技研發獎R&D 100 Awards揭曉2025獲獎名單，工研院在經濟部產業技術司科技專案補助下，榮獲3項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，讓臺灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱鄉。圖左起：工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦。工研院／提供
全球百大科技研發獎R&D 100 Awards揭曉2025獲獎名單，工研院在經濟部產業技術司科技專案補助下，榮獲3項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，讓臺灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱鄉。圖左起：工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦。工研院／提供

被譽為研發界奧斯卡獎的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前揭曉2025年得獎名單。在經濟部產業技術司科技專案補助下，工研院今年榮獲3項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）、阿爾貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）等國際重量級機構並列，讓臺灣與產研共創的科技研發實力在國際發光發熱。

工研院表示，創新是臺灣產業發展的關鍵動能，工研院持續以「整合跨域創新」為核心策略，致力成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。除了長期凝聚專才，發展前瞻及關鍵技術，協助臺灣在全球科技競賽中占得先機。同時也深耕臺灣，以創新驅動產業轉型，確保高科技產業競爭優勢，並輔導中小傳統企業升級轉型。更重要的是結合臺灣的研發能量，對接國際資源，積極協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。

R&D World副總暨總編輯保羅希尼（Paul Heney）表示，臺灣是全球重要的研發樞紐之一，許多企業都與臺灣廠商及工研院等研發機構保持密切合作。其中，工研院每年都有非常傑出的表現，不僅展現卓越的領導理念與清晰的願景，在各專業領域也深具實力。再加上研發人員具有高度探索、敢於創新的精神，這些正是多年來工研院多年來保持領先的關鍵。

經濟部表示，經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，而今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。此次2025年全球百大科技研發獎的榮耀，不僅顯示臺灣創新科技實力深獲國際肯定，更彰顯了我國在全球科技研發領域的關鍵地位與角色。未來經濟部將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動這些寶貴的研發科技成為臺灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。

今年工研院獲得全球百大科技研發獎3項大獎，就是真正向世界展現工研院在尖端科技研發上雄厚的創新能量。例如，在生醫領域，工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。

在AI領域，工研院整合AI智慧控制與高速水刀系統，開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅縮短處理時間，並可對應不同輪胎規格，回收的高活性膠粉還可再利用，已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運，加速臺灣資源再利用產業升級。在淨零循環領域，工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，透過化學解聚與再聚製程，即能轉化成有「防水、透濕」效果的聚氨酯薄膜，無需拆解或脫色，製作出不同規格的防水透濕布料，能廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等，已導入興采實業集團產線，協助紡織產業朝綠色製造與循環永續邁進。

工研院已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，目前累積了69項殊榮，其中超過9成的研發成果已成功應用於產業界，不僅持續讓工研院尖端研發的創新實力在全球發光發熱，同時藉由產研攜手合作，進一步提升臺灣產業的轉型升級及國際競爭力。

工研院開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，整合AI智慧控制與高速水刀系統，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅縮短處理時間，並可對應不同輪胎規格，回收的高活性膠粉還可再利用，已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運。工研院／提供
工研院開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，整合AI智慧控制與高速水刀系統，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅縮短處理時間，並可對應不同輪胎規格，回收的高活性膠粉還可再利用，已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運。工研院／提供
工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，轉化成有「防水、透濕」效果的聚氨酯薄膜，可製作出不同規格的防水透濕布料，並可廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等。工研院／提供
工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，轉化成有「防水、透濕」效果的聚氨酯薄膜，可製作出不同規格的防水透濕布料，並可廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等。工研院／提供
工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發出「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。工研院／提供
工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發出「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。工研院／提供
圖左起亞福儲能專員李佩亭、亞福儲能公關經理鄭守羽、奇妙水循環材料公司董事長特助鄭雅鎂、亞福儲能永續發展團隊主任管理師黃衣耘、工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦、興采實業副總經理張立勳、亞福儲能發展部總監蘇修賢、工研院傳播處處長楊桂華、工研院北美公司總經理王明哲。工研院／提供
圖左起亞福儲能專員李佩亭、亞福儲能公關經理鄭守羽、奇妙水循環材料公司董事長特助鄭雅鎂、亞福儲能永續發展團隊主任管理師黃衣耘、工研院生醫所副組長蔡佩宜、工研院智機中心組長王仁杰、奇妙水循環材料公司董事長鄭品聰、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所策略長王大維、工研院材化所經理湯偉鉦、興采實業副總經理張立勳、亞福儲能發展部總監蘇修賢、工研院傳播處處長楊桂華、工研院北美公司總經理王明哲。工研院／提供

延伸閱讀

科技界奧斯卡將頒獎 工研院3大技術獲肯定

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

竹科管理局帶領廠商前進德國 搶國際生醫商機

超完美防守！ 宜蘭冬山整片泡水 唯獨「這間行館」防水閘門神救援

相關新聞

TEL 機器人大賽12月熱血開打 廣召AI人才爭奪冠軍寶座

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron長期關注科普教育，在台子公司Tokyo Electron Taiwa...

工研院 AI、生醫與綠色永續 勇奪2025全球百大研發獎3項殊榮

被譽為研發界奧斯卡獎的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前揭曉2025年得獎名單。在經濟部產業技術司科技專...

鴻海劉揚偉喊出 Foxconn Inside！ 關鍵電芯佈局瞄準3技術

鴻海電池佈局隨電動車跟AI伺服器發展加速，2026年扮演關鍵位置。鴻海位於南台灣的和發超級電池工廠專注生產磷酸鋰鐵電池，...

把馬國小生意變毛利2成商機！宏碁老虎隊海柏特 用6國維修築起護城河

走進3C品牌直營服務門市，穿著品牌制服的員工，以及後方的維修工程師，都可能是海柏特的員工，而海柏特也在北中南成立多品牌服...

越洋直擊！全球AI首都2.0揭密 透視舊金山、矽谷「灣區AI生態圈」

在AI浪潮翻湧的時代，矽谷再度成為全球創新的心臟。從舊金山的創業聚會，到史丹佛與柏克萊的研究實驗室，《遠見》越洋直擊，一場以人工智慧為核心的科技革命悄然成形。

聯發科新賽道…AI自研晶片

國際大廠競相投入AI自研晶片領域，引爆新商機。聯發科以蓄積多年的研發實力，投入特殊應用IC（ASIC）設計服務市場，搶占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。