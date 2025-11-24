快訊

把馬國小生意變毛利2成商機！宏碁老虎隊海柏特 用6國維修築起護城河

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
海柏特董事長侯知遠表示海柏特營運定位獨特，目前沒有類似的營運服務對手。記者余承翰／攝影
海柏特董事長侯知遠表示海柏特營運定位獨特，目前沒有類似的營運服務對手。記者余承翰／攝影

走進3C品牌直營服務門市，穿著品牌制服的員工，以及後方的維修工程師，都可能是海柏特的員工，而海柏特也在北中南成立多品牌服務門市，替合約客戶處理上門維修或整新的需求。

海柏特是宏碁集團老虎隊新成員，該公司10月獲櫃買中心審議通過後，近期將掛牌上櫃，成為台灣一家上櫃售後服務業者，也是宏碁集團第8家上市櫃成員（興櫃及創新板未計），今年前3季度毛利率21.9%，比多數3C品牌毛利要高。

一台一台累積修出21.9%毛利！跨國售後體系建立護城河

「都是一台一台修出來的！一台十幾美元。」海柏特董事長侯知遠與總經理林俊男接受專訪指出，海柏特是逆景氣產業，業績能見度高，提供橫跨6國服務超過45個客戶，未來將積極併購，伺機進軍印度、中國大陸市場。

侯知遠表示，售後服務看似食之無味，棄之可惜，但其實是反景氣股，景氣越差，客戶越重視維修，景氣越好則產品賣得越多，售後服務需求也越多；不僅沒有淡旺季，業績能見度高，未來海柏特還要透過併購，擴張服務國家數及維修品類。

不只是維修資訊產品如電腦、投影機，海柏特也替家電、電子書、遊戲機及數位樂器提供修理服務。海柏特員工515人，工程師除必須基礎L1及L2（密碼系統重設、硬體測試及應用程式監控），必須具備L3檢修能力，也就是能將主被動元件拆換。

而今年海柏特工作更跨入數位樂器，山葉音樂宣布跟海柏特合作，在全台增設3個維修服務據點，提供數位鋼琴跟電子琴等產品維修服務，總經理林俊男表示，要跨入新品項提供服務，尤其是獲得日系品牌客戶的信任，必須做好相當的準備。

他指出，海柏特已有20多年售後服務經驗，故工程師要修理電子產品幾乎是駕輕就熟，但要修理樂器，還是有一些門檻，舉例來說，操作手冊上註明樂器要進入工程模式，快捷鍵要按「升Re鍵」，對於工程師來說，Ctrl+Alt+Delete就能開啟系統管理模式，但要找Re在哪裡則不是每個人都清楚，為此工程師也必須學習一些基本樂理。

為增加新服務類別，海柏特近期新併購馬來西亞手機連鎖店品牌Miifix及其電商，取得其20%股權，加速擴張手機修理能量及電商通路，使得目前服務客戶類別從IT產品（如手機、遊戲機、電腦、印表機）到家電、數位支付及樂器等，品項超過100類。

海柏特已是一家橫跨台灣、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼6國的售後服務團隊，目前已有45個品牌合作，提供超過100個品項產品維修服務能力，據點超過400個，每年服務維修案件逾100萬件。

由於品牌客戶轉換售後服務商成本高，海柏特手握長期客戶合約，再透過開發新客戶帶動業績成長，2020年營收4.57億元，2024年已翻倍達12億元，林俊男指出，多國、多據點、多品牌就是海柏特的護城河。

今年前3季度營收分兩大部分，一類是售後服務，一類是附加價值服務，就是服務過程賣出的硬體，兩類營收約7：3。

聯手外送平台，多品牌多國家成優勢

海柏特目前共替5個品牌在台灣、菲律賓、馬來西亞設立直營服務中心，代營運各種營銷任務，而多品牌服務中心則提供海柏特所有簽約品牌在地產品售後服務，甚至包含物流維修（到企業、住宅取件後維修）及料件管理配送，五花八門的服務內容，讓外界發現，售後維修生意毛利率不差。

目前海柏特電腦類客戶包括宏碁、美系、陸系品牌，前5大手機品牌則有4大是其客戶，另外如投影機、家電、支付裝置如刷卡機、條碼機都維修，近期甚至跨界到Yamaha數位樂器品項，並與Momo合作電子書售後服務，美系支付龍頭品牌也與海柏特的馬來西亞、泰國、菲律賓通路合作，近期也傳出將與外送服務平台聯手。

「我們希望找的客戶是跨國品牌，越多國，我們越有優勢！」林俊男說，由於東南亞國家多、島嶼多，地理位置分散，每一個國家進入東南亞市場都面臨挑戰，海柏特佈局6國將提供單一窗口一致標準要求服務，可以一次解決多國管理及專注品牌競爭，無暇兼顧後勤的兩大痛點。

特別的是海柏特的成立故事，公司雖登記成立於2018年，但團隊已累積超過20年售後服務經驗，創辦起因是宏碁總部盤點集團生意，發現馬來西亞分公司在1999年建立售後服務團隊，替宏碁也替其他品牌做服務，業績成績亮眼，宏碁總部肯定售後服務前景，因而成立海柏特並由其併購該馬來西亞團隊，並將經驗複製到更多國家。

目前台灣提供售後維修服務的公司還有華碩集團的翔碩及技嘉集團旗下百事益，不過，目前都尚未到上市櫃階段。

「我們沒有對標的競爭對手！」侯知遠表示，海柏特是非常獨特的公司，專注售後服務，且具跨國服務，未來也會持續擴張維修品項，不排除透過併購方式加速佈局新國家，增加第7～第8服務國，他並透露「印度跟中國大陸都還沒去！」為海柏特未來的海外擴張動向埋下伏筆。

海柏特2018年成立，但創立靈感是從宏碁馬來西亞分公司的售後服務事業而來。圖為海柏特團隊：董事長侯知遠（中）、總經理林俊男（右）、財務長陳瑋浩（右）。記者余承翰／攝影
海柏特2018年成立，但創立靈感是從宏碁馬來西亞分公司的售後服務事業而來。圖為海柏特團隊：董事長侯知遠（中）、總經理林俊男（右）、財務長陳瑋浩（右）。記者余承翰／攝影
海柏特在6國建立400個服務據點，圖為海柏特松信旗艦店。圖／宏碁提供
海柏特在6國建立400個服務據點，圖為海柏特松信旗艦店。圖／宏碁提供
圖為海柏特松信旗艦店。圖／宏碁提供
圖為海柏特松信旗艦店。圖／宏碁提供
海柏特董事長侯知遠透露未來將積極併購擴張服務品類及客戶。記者余承翰／攝影
海柏特董事長侯知遠透露未來將積極併購擴張服務品類及客戶。記者余承翰／攝影

