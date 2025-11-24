快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

蘋果首款折疊iPhone 有望明年問世 三關鍵拚後發先至

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果首款折疊iPhone有望在明年問世，但已落後非蘋陣營多年才進入折疊手機市場，未來該如何後發先至，成為市場關注焦點。業界人士分析，解決關鍵技術痛點、生態系統完整，以及品牌影響力，將是蘋果未來競逐折疊機市場的三大利器。

業界人士表示，當前市場上的折疊機都有折痕問題，若蘋果真的能開發出零折痕的產品，用戶自然會掏錢埋單。目前不少非蘋折疊機都存在耐用度過低的問題，而蘋果過往在直立式iPhone一向以高耐用度著名，未來若折疊機也相當耐用且保值，消費者會有比較強的購機動力。

其次，蘋果長年耕耘軟硬體生態系統，擁有豐富的軟體應用資源，甚至可對折疊機開合的螢幕進行軟體客製化應用，例如多工視窗、折疊與展開的狀態切換，藉此讓用戶能有更便捷的使用方式，進而刺激買氣提升。

最後則是品牌影響力與市場號召力。業界人士指出，雖然蘋果推出折疊機的時程比其他品牌晚，但也因此能改進競爭對手曾犯過的錯誤，進而推出完成度更高的產品，降低消費者疑慮。

