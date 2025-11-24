快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果折疊iPhone「無折痕設計」添賣點 大立光、新日興等可望受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機，為明年折疊iPhone新機上市增添賣點。（路透）
供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機，為明年折疊iPhone新機上市增添賣點。（路透）

供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機，為明年折疊iPhone新機上市增添賣點。

據悉，鴻海（2317）集團已建立折疊iPhone專屬生產線，顯示折疊iPhone已不再停留在實驗階段，而是進入工程驗證與預量產流程，將成為折疊iPhone問世大贏家，大立光（3008）、新日興（3376）、奇鋐（3017）等零組件供應商同步沾光。

業界分析，折疊機產品問世至今，已在市場長達七年，包括三星、華為、OPPO、vivo等非蘋品牌，每年都有新款折疊機問世，但螢幕上的折痕始終是無法跨越的技術極限。

一旦蘋果開發出無折痕折疊機，將可大幅提升用戶體驗，成為明年新品發表的殺手級銷售賣點。

據悉，蘋果首款折疊iPhone可望取名「iPhone Fold」，內螢幕由三星獨家供應，但面板結構、材料處理製程以及疊層壓合方式均由蘋果主導設計，而關鍵零組件軸承也是蘋果與新日興、安費諾二家供應商共同開發，讓面板與軸承在整合時，可避免傳統折疊機在螢幕中間出現的永久性折痕。

在軸承方面，蘋果目前已攜手上述合作夥伴掌握液態金屬所打造的高強度鉸鏈組件技術，這種材料具有低變形、高韌性特質，理論上能大幅提升折疊耐久度，並保持細緻的持機手感。

iPhone 蘋果 螢幕

延伸閱讀

用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹

冬令進補吃到飽！ 「麻油雞＋羊肉爐」千葉火鍋12月限定爽吃 極千葉加碼「麝香葡萄」 周周再抽iPhone

影／iPhone夜裡掉工地找不到報警 警開啟一內建功能幫他尋回

調查局辦國安議題有獎徵答 抽出iPhone 17得主

相關新聞

蘋果折疊iPhone「無折痕設計」添賣點 大立光、新日興等可望受惠

供應鏈傳出，蘋果開發折疊iPhone有突破性進展，解決過往非蘋折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」，成為市場上第...

越洋直擊！全球AI首都2.0揭密 透視舊金山、矽谷「灣區AI生態圈」

在AI浪潮翻湧的時代，矽谷再度成為全球創新的心臟。從舊金山的創業聚會，到史丹佛與柏克萊的研究實驗室，《遠見》越洋直擊，一場以人工智慧為核心的科技革命悄然成形。

聯發科新賽道…AI自研晶片

國際大廠競相投入AI自研晶片領域，引爆新商機。聯發科以蓄積多年的研發實力，投入特殊應用IC（ASIC）設計服務市場，搶占...

鴻海電動車Model A報捷 插旗日本小黃 業界：持續擴大出海口

鴻海電動車布局再下一城。日本知名計程車租賃業者MK控股社長青木信明接受日本媒體「TV Tokyo」獨家專訪透露，計劃在2...

鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花

鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...

蘋果首款折疊iPhone 有望明年問世 三關鍵拚後發先至

蘋果首款折疊iPhone有望在明年問世，但已落後非蘋陣營多年才進入折疊手機市場，未來該如何後發先至，成為市場關注焦點。業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。