鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽車、沙烏地阿拉伯等國家策略合作，可說是遍地開花。隨著這些合作車款將在2026到2027年陸續上市，鴻海在全球電動車產業將迎來轉捩點。

2025鴻海科技日（HHTD 2025）甫於上周落幕，日商三菱FUSO巴士事業本部長高羅克人特地出面站台，除介紹FUSO的歷史與發展，也公布與鴻海合作的細節，包括引進車款、生產製造與目標等。

高羅克人指出，雙方先選定大型市區客運電動車（Model T），以及輕型接駁巴士（Model U）。FUSO在日本市區客運市場中暫居第二，急需找一款能讓FUSO站上領先位置的產品。在目前領先的接駁巴士級距中，也需要一款產品讓FUSO持續站穩腳步，尤其疫情後巴士需求快速增長，加上各國對大眾運輸零排放的政策，與鴻海合作能快速達成目標；鴻海電動車策略長關潤也透露，將很快看到雙方合作的車款落地日本市場。

另外，鴻海與三菱汽車以Model B級距打造的乘用車，也規劃2026年在紐西蘭與澳洲市場推出。中東市場方面，鴻海是攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（RIF），生產沙烏地阿拉伯國家電動車品牌Ceer，瞄準沙國、中東與北非的消費者。鴻海旗下鴻騰更將與沙國合資的Smart Mobility，打造首座充電設備廠將在年底動工。

鴻海 電動車 三菱

