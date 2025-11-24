快訊

鴻海電動車Model A報捷 插旗日本小黃 業界：持續擴大出海口

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
日本知名計程車租賃業者MK控計劃2027年導入鴻海製造的電動車。據悉，雙方合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A（見圖）。聯合報系資料照
日本知名計程車租賃業者MK控計劃2027年導入鴻海製造的電動車。據悉，雙方合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A（見圖）。聯合報系資料照

鴻海（2317）電動車布局再下一城。日本知名計程車租賃業者MK控股社長青木信明接受日本媒體「TV Tokyo」獨家專訪透露，計劃在2027年導入鴻海製造的電動車。業界解讀，鴻海電動車持續擴大出海口，成為繼AI伺服器、蘋果硬體組裝等業務後，另一個備受期待的事業。

MK集團是日本老牌計程車租賃公司，創立於1960年，目前在東京、京都、大阪、札幌、神戶、資賀、名古屋、福岡、沖繩等九大城市提供服務，並在海外有據點。

據悉，鴻海與MK集團的合作車款，是上周在鴻海科技日亮相的新款電動車Model A。

業界看好，隨著MK集團將大量導入鴻海電動車運營，將有助鴻海電動車能見度持續放大，助力鴻海營運。

談到Model A是否會在日本製造，鴻海董事長劉揚偉透露，設計是由日本工程師設計，未來會在日本設立公司，服務當地客戶，Model A會在當地生產，一步步朝這個方向來做。

鴻海電動車策略長關潤則指出，「希望Model A盡可能在日本製造，並在日本銷售」。他透露，MK集團已將2030年訂為一個重要時間點，希望在京都導入自動駕駛「機器人計程車」服務，讓車輛能在沒有駕駛的情況下安全載客、接單、行駛。

對MK集團這個以服務品質著稱的日本計程車品牌來說，敢公開談這樣的目標，代表相信相關技術與制度環境將在未來幾年內快速成熟。而在這條時間軸上，鴻海是否成為關鍵夥伴，青木說：「這是一個選項」，預留合作升級的空間。

MK集團規劃，預計2025年將旗下30%的車輛更改為電動車，並於2030年全數導入電動車。鴻海將扮演助力MK集團走向全電動車運贏的關鍵夥伴。

業界認為，鴻海與MK合作，等於直接打開一條通往日本實際營運場景的通道。青木受訪透露，集團計畫在2027年導入數十輛鴻海製電動計程車，雙方溝通已持續約一年，意味這並非倉促決定，而是經過多輪試算與實車評估後的結果。

