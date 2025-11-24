記憶體大缺貨 顯卡入門款產品恐暫停生產

記憶體大缺貨，價格漲勢看不到盡頭，業界傳出，考量記憶體價格一路飆漲，全球顯卡兩大巨頭輝達、超微將優先把手上的記憶體用於高階顯卡產品，兩大廠都有意暫停生產入門及部分中階顯卡，藉此獲取更多利潤。

記憶體價格持續上漲，已造成輝達、超微及英特爾採購成本大增。

輝達、超微這兩大顯卡巨頭除了一方面準備調漲顯卡產品價格外，已考慮暫停生產部分入門及中階顯示卡產品線；以輝達RTX50系列產品線來看，受到影響的產品可能就是RTX 5050及5060。

業界分析，受儲存成本在整張顯卡的物料清單（BOM）占比大幅提升，中階入門顯卡成本因而激增，導致利潤空間遭到嚴重壓縮。因此，繼續生產低利潤的顯卡對廠商而言缺乏吸引力。

與此同時，輝達、超微會將更多資源投入高階市場，藉此獲取更多利潤。

此外，記憶體缺貨漲價，不僅導致輝達有意暫停生產入門及中階顯卡，可能一併也影響到輝達新品計畫，市場原先已預期輝達將推出相當於半升級版的RTX 50 Super系列顯卡，考量當下記憶體報價大幅飆升，該產品推出時間可能會延後。