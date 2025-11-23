M31於 ICCAD-Expo 2025秀針對AI與低功耗應用的IP技術

矽智財（IP）廠M31（6643）近日宣布，於 2025 年「成渝集成電路設計業展覽會（ICCAD-Expo 2025）」，發表多項針對AI與低功耗應用的 IP 技術。

M31指出，從N4到N3 MIPI C/D-PHY RX高效能介面解決方案、N12e 低功耗設計IP，到最新N6e ULL、eLL與Low-VDD記憶體編譯器，該公司全面展現其於智慧運算、車用電子與行動裝置等領域推動創新的實力。

M31提到，隨著AI驅動的機器人與自駕系統持續演進，該公司在台積電N3 平台上推出高效能MIPI C-PHY v2.1（6.5Gsps）與D-PHY v3.0（9Gbps）PHY 解決方案，使機器人與自駕應用能全面感知周遭環境並進行即時決策，滿足高頻寬、低延遲的影像與感測應用需求，協助AI系統實現高速資料傳輸與精準環境辨識。

同時，針對車用ADAS 與高解析度影像應用，M31也推出N4 MIPI C-PHY v2.0（6.0Gsps）與D-PHY v2.1（4.5Gbps）解決方案，支援更高效的影像串流與資料處理，已獲指標電動車廠採用。

另外，為推動AI深入邊緣運算裝置，M31於台積電N6e 與N12e 平台推出超低功耗、極低漏電及低電壓記憶體編譯器，支援Always-ON區塊與廣域電壓操作。基於台積電N6e先進製程開發的系列記憶體編譯器，專為AI邊緣運算與物聯網裝置打造，兼具高密度、高效能與極低功耗特性，使系統在延長電池壽命的同時，仍保有AI推論能力。