記憶體報價暴漲！PC、手機成本增、台代工廠成重災區 法人曝最新影響

市場傳出三星在暫停記憶體報價月餘後，重新開出新價格，以32GB DDR5 R-DIMM模組為例，合約價格從9月約149美元，一口氣調升至接近239美元，並優先供應至伺服器與AI應用領域。法人機構表示，記憶體價格快速攀升造成的BOM（材料成本）上升，將使OEM廠調整定價策略，恐進一步削弱需求。

法人機構指出，根據此次大廠法說指引，2026年全球PC出貨將年增約0~4%，隨商務換機需求於2025年產生後，2026年本將由消費機種換機潮延續，原先預估2026年消費需求年增4% 、商務需求年增1%，但近期記憶體價格漲價，因DRAM與NAND占PC BOM達15~20%2，品牌廠是必要轉嫁上漲成本給消費者，此可能衝擊消費需求年增幅度，不排除消費機種2026年需求停滯或是下降，如果消費機種出貨年減5%，將使整體PC需求呈現年減低個位數。

至於全球智慧手機出貨，原預期2026年亦將微幅年增1~3%，主要動能將來自AI手機需求擴張，受惠於Apple將於明年第2季推出AI Siri功能，以及摺疊手機市場續揚，動能來自明年下半年Apple推出首款摺疊iPhoneiPhone，帶動整體摺疊手機市場擴張，預估2026 年摺疊手機出貨年增率達30%。

但記憶體價格高漲亦是2026年手機需求一大變數，記憶體占智慧型手機BOM成本約10~15%，相當占總成本的8~10%，成本上揚將使規格降低或是反應至終端售價上揚，都將壓抑需求成長，但蘋果摺疊手機較為高階且是期盼已久的新品，受成本上揚衝擊將相對有限。若記憶體漲價持續至明年下半年，智慧型手機2026年的出貨量恐將出現零成長或微減。

目前記憶體由品牌廠商採購，記憶體價格上揚對代工廠毛利率不直接影響，但會影響因漲價而使消費力道減弱。代工廠目前多半營收比重多數在伺服器，達50%以上，影響相對有限，其中，緯穎伺服器營收100%相對較不受影響，緯創與廣達伺服器營收達70%以上，鴻海50%左右，大體上，多數受記憶體漲價影響應在品牌業者相對較為明顯。