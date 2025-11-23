新漢旗下綠基、安恩嘉AI視覺解決方案 入列可信賴國產安控清單

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新漢集團旗下綠基、安恩嘉雙引擎AI視覺解決方案獲國家認證。新漢／提供
新漢集團旗下綠基、安恩嘉雙引擎AI視覺解決方案獲國家認證。新漢／提供

在全球邁入少人智慧化的趨勢下，具備高強固與高可信賴度的AI安控視覺解決方案，已成為邊緣運算與關鍵基礎設施領域的迫切需求。工業電腦大廠新漢（8234）旗下安控子公司綠基（Smart Vision），以自主技術打造的高強固AI視覺產品SeesAll，獲經濟部產業發展署認證為「國家高值化安控產品」，並正式入列政府「可信賴國產安控清單」。近期於經濟部安控數位創新推動計畫成果發表會上，綠基以及旗下安恩嘉（AI Vision）共同展現台灣AI視覺自主技術的最新進展。

新漢集團旗下綠基長年以高標準影像與光學技術服務國際一線品牌，旗下安恩嘉則專注AI精準辨識、多場景動態調校與系統整合。兩者以「強固硬體結合高校AI技術」雙引擎模式，成功推動AI視覺應用從概念驗證（PoC）邁向真實場域落地。

本次亮相的全球獨家SeesAll技術的海港專用AI PTZ高速球型攝影機，是全球第一台同時搭載AI ShakeDry雨滴偵測微震分散技術跟OIS光學防震技術的AI視覺解決方案，即使面對海港常見的強風、雨霧、背光、低照度等嚴苛環境，仍能穩定執行AI場域調校，提供清晰且高可信賴度的影像數據。

以綠基子公司安恩嘉近年協助高雄港打造的台灣首座智慧商港（高雄第七貨櫃中心）為例，傳統人工執行一趟交領櫃任務需時一至二小時，導入智慧海港自動化與AI視覺系統後，作業時間縮短至八分鐘，效率提升超過九成；去年凱米與山陀兒連續強颱期間，系統所佈建的逾千支AI攝影機維持99%運作良率，協助業者迅速於災後恢復營運，充分展現AI在極端氣候及高挑戰場域中的可靠度與高值化落地成效。

AI安控視覺產品已成為海港、城市、國防等高強度智慧化場域的必要基礎建設。透過精準的軟硬體整合方案，不僅能支援國安邊境管理，也能推動產業自動化與數位轉型。

在此發展趨勢帶動下，綠基於近兩年維持穩健成長。繼2024年受惠於中美貿易戰轉單效應、業績表現亮眼後，今年AI邊緣運算相關客戶需求持續浮現，帶動2025年度營收預估將較2024年成長36%，展現強勁動能。

展望2026年，總經理楊星耀表示，本次獲得經濟部認可，是對綠基長期投入高強固與可信賴 AI 視覺技術的最佳肯定。未來我們將持續強化AI視覺系列產品效能，並看好北美市場在港務、國防、城市智慧化等專案上的成長潛力。綠基將推出更全面與更多元的Edge AI解決方案，為客戶帶來更高價值的智慧視覺應用。

