高通台灣創新競賽 七屆已育成69支台灣新創團隊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠高通旗下高通技術公司近日公布第七屆「高通台灣創新競賽」（QITC）優勝名單。本屆優勝隊伍由提供高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮。

上述競賽本屆第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為投入於AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）。競賽獲獎前三名分別可獲得12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。

高通指出，今年度冠軍團隊MoBagel以 C-Suites AI Builder平台為核心，結合高通高效低功耗的AI推論技術，為企業管理階層提供Agentic AI解決方案，包含報表生成、決策分析及自動化企業流程等，服務範圍涵蓋銷售與行銷、供應鏈、財務及製造等多個行業。

獲得第二名的團隊MOOVO Mobility，則是將硬體、軟體與IoT打造成一體化系統，結合車輛、物聯網、軟體及門市營運等方面的專業知識，於歐洲、美國與亞洲提供電動自行車租賃，迄今已累積數百萬次騎行。

第三名團隊PAIA Technology專注於雙軌AI解決方案，其競賽平台聚焦於AI教育領域，透過遊戲AI訓練與競賽，打造結合遊戲化學習與數位孿生的AI教育平台，讓學生能實際訓練並部署機器人。

高通自2019年舉辦首屆「高通台灣創新競賽」，迄今已七年，透過為期六個月的育成計畫、資金補助及國際級技術支援等資源，提供入圍團隊在技術方面的業師指導與諮詢，以及商業模式、智財權等營運策略方面的培訓，協助新創加速產品開發。至2025年底，已育成69支台灣新創團隊，累計提出高達515項專利申請；此外還有11支團隊受邀加入Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的一員。

AI 高通 電動自行車

