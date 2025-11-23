快訊

金馬62評審內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光、7獎項1票之差分勝負

聽新聞
0:00 / 0:00

米勒：台灣當前挑戰在AI價值鏈

聯合報／ 國際中心／綜合報導

地緣政治不僅影響全球經濟，也對科技產業帶來影響。「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流，不過，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在人工智慧（ＡＩ）產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。

米勒廿日現身加州聖荷西，出席美國半導體產業協會（ＳＩＡ）舉行的羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴，他透露幾個月前到過台灣，預計年底之前將再度訪台。

今年羅伯特諾伊斯獎頒給積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音。美國商務部長盧特尼克透過影片對半導體產業釋出高度支持的政治訊號。

這是川普政府上任後的首個羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴，ＳＩＡ新任主席、超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰致詞形容，在這非常特別的時刻，半導體產業界應通力合作克服挑戰。

米勒表示，魏哲家和劉德音共同獲獎，凸顯台積電是半導體生態系的關鍵角色，而這對美國和台灣都有極大好處；同時，這場晚宴也證明台美合作將長期持續下去。

米勒觀察，業界目前氛圍複雜、喜憂參半，一方面擔憂地緣政治因素的衝擊，但同一個時間，ＡＩ領域的投資熱潮正以極為正面的方式改變半導體產業、推升需求，地緣政治帶來的負面影響與ＡＩ帶來的正面消息之間，存在一種微妙平衡。

他指出，地緣政治動態變得愈來愈複雜，不只台灣，每個國家都要面對供應鏈重塑帶來的挑戰，最好的準備是確保擁有差異化、獨特的技術能力，如果擁有的技術是其他人都需要的，地緣政治的影響就會減小，這也正是台積電如此重要的原因。

米勒說，ＡＩ得以運行要靠晶片，在可預見的未來，台灣半導體業者都將非常重要。而台灣的挑戰在於，要確保能在各個不同的價值鏈環節中保有競爭力，尤其在軟體和應用層面上，「目前業界的焦點集中在晶片和基礎設施上，但從長遠來看，我預測ＡＩ所創造的大部分價值將會出現在軟體和應用層面；因此，思考ＡＩ技術堆疊也至關重要。」

晶片 AI

延伸閱讀

TPBL／莊博元關鍵抄截、克羅馬補進致勝分 雲豹逆轉賞國王2連敗

晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

相關新聞

米勒：台灣當前挑戰在AI價值鏈

地緣政治不僅影響全球經濟，也對科技產業帶來影響。「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流，不過，美國晶片生態系...

H200晶片輸陸？川普團隊初步討論

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正在就是否允許輝達公司向中國大陸出售Ｈ二○○人工智慧（ＡＩ）晶片展開初步討論。若這項具...

美中人形機器人競爭 新代董座：未來中國可能持續擴大市占率

鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆...

聯電45周年家庭日主打棒球風 邀中信兄弟啦啦隊峮峮、邊荷律熱鬧開場

聯華電子22日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，以「聯電45，齊心出擊」為主題，邀請員工及眷屬齊聚同樂。今年家庭日首度...

從輝達財報看AI是否泡沫化 台灣該關心競爭優勢在哪

AI會不會泡沫化？是最近市場上的熱門話題，輝達（Nvidia）周四公布的財報亮麗，卻沒辦法「一人救全村」，美股只在周四強了一天，周五卻成黑色星期五，幾乎引爆全球股災，不只美股大跌，亞股也全面收黑，台股更是跌掉近千點。股市的起落，在在反映投資人對AI的信心及疑慮。

鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案

鴻海集團數位長史喆今天表示，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來，鴻海積極打造智慧組裝工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。