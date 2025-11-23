LED廠轉型切入機器人鏈 富采、億光營運添新動能

協作型機器人市場成長強勁，國內LED大廠富采（3714）、億光（2393）積極轉型布局，透過高階感測技術切入供應鏈，相關高毛利產品線出貨動能轉強，成為推升未來營運核心成長動能。

Grand View Research數據顯示，從去年起至2033年，全球協作型機器人產業年均複合增長率達14.5％。為搶食商機，富采運用獨家弱紅曝Low Red Glow紅外線LED及垂直共振腔面射型雷射方案，成功跨足機器人視覺感測領域；億光則以光耦合器、感測器及大功率紅外線產品，強勢導入機械手臂與掃地機器人市場。

工業4.0與智慧製造需求攀升，對機器人視覺與感測精準度要求大增。富采近年淡化照明業務，聚焦車用、先進顯示與感測等利基應用。針對機器人，富采旗下晶電開發的弱紅曝紅外線LED技術，特別適用於人機協作環境下視覺辨識。

LED廠搶攻AI感測與Micro LED新藍海

此外，富采在VCSEL布局日趨成熟，此高功率、高反應速度技術是機器人進行3D感測、測距與避障核心。法人指出，富采以集團資源整合提供完整解決方案，順利打入歐美及日系機器人客戶供應鏈，預期感測營收比重將逐年拉升。

LED封裝龍頭億光積極布局工控與機器人領域。億光近年擴充光耦合器產能，該元件在工業自動化設備中負責訊號傳輸與電路隔離，是機械手臂高可靠度的關鍵。

除了光耦合器，億光的紅外線感測器與大功率紅外線發射元件，已大量導入掃地機器人與商用服務機器人。億光董事長葉寅夫強調，未來將鎖定車用、工控與綠能等高成長領域。業界指出，億光具備高品質光電元件量產能力，將是全球機器人大廠不可或缺合作夥伴。

業界分析，LED產業擺脫低價競爭，感測元件與車用產品因涉及安規認證與高信賴性要求，進入門檻相對較高，這正是台廠發揮技術優勢機會。無論是富采的VCSEL先進製程或億光在光耦合器全球市占優勢，台廠已成功轉型為賦予機器人「感知」能力的關鍵推手。

展望後市，隨具身智能技術發展，機器人對環境感測需求將呈現倍數成長，法人預估，相關感測元件有望年底陸續放量，並帶動供應鏈毛利率優化，這波光電結合AI機器人的長線趨勢值得持續追蹤。