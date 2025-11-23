錼創揪伴搶Micro LED商機

台廠在顯示技術終極戰場微型發光二極體（Micro LED）持續布局。指標廠錼創（6854）科技與富采子公司晶電透過策略結盟與技術移轉，加速擴大產能規模，後市營運將有明顯挹注，成為台廠力抗中韓競爭對手關鍵利器。

隨著技術瓶頸突破與成本結構優化，業界普遍預估，Micro LED電視與大型顯示產品價格甜蜜點將在2026至2027年。看好此一趨勢，錼創近期產能利用率已達高檔水準。

Micro LED具備高亮度、高對比、低功耗等特性。但巨量轉移（Mass Transfer）良率與修復成本一直是商業化普及的挑戰。隨著錼創技術取得突破，設備與製程成熟，生產成本正加速下降。

法人分析，當Micro LED電視價格降至高階OLED水準，即為「價格甜蜜點」，屆時市場需求將爆發，供應鏈正加速建置產能。

在此背景下，錼創與晶電的合作至關重要。錼創擁有Micro LED量產實力及關鍵的COC（Chip on Carrier）技術，晶電則具備龐大磊晶產能與硬體資源。

透過錼創協助晶電建置產線並技術移轉，雙方能分攤投資風險，快速拉升產能滿足品牌客戶。富采董事長彭双浪曾指出，Micro LED是集團最重要動能，與錼創深度結盟，將共同做大市場。

除了電視與穿戴裝置，車用顯示器是Micro LED的殺手級應用。車用環境對耐候性與亮度要求極高，Micro LED成為高階車廠首選。目前錼創多項車用專案進行中，未來兩年將量產。