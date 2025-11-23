錼創揪伴搶Micro LED商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

台廠在顯示技術終極戰場微型發光二極體（Micro LED）持續布局。指標廠錼創（6854）科技與富采子公司晶電透過策略結盟與技術移轉，加速擴大產能規模，後市營運將有明顯挹注，成為台廠力抗中韓競爭對手關鍵利器。

隨著技術瓶頸突破與成本結構優化，業界普遍預估，Micro LED電視與大型顯示產品價格甜蜜點將在2026至2027年。看好此一趨勢，錼創近期產能利用率已達高檔水準。

Micro LED具備高亮度、高對比、低功耗等特性。但巨量轉移（Mass Transfer）良率與修復成本一直是商業化普及的挑戰。隨著錼創技術取得突破，設備與製程成熟，生產成本正加速下降。

法人分析，當Micro LED電視價格降至高階OLED水準，即為「價格甜蜜點」，屆時市場需求將爆發，供應鏈正加速建置產能。

在此背景下，錼創與晶電的合作至關重要。錼創擁有Micro LED量產實力及關鍵的COC（Chip on Carrier）技術，晶電則具備龐大磊晶產能與硬體資源。

透過錼創協助晶電建置產線並技術移轉，雙方能分攤投資風險，快速拉升產能滿足品牌客戶。富采董事長彭双浪曾指出，Micro LED是集團最重要動能，與錼創深度結盟，將共同做大市場。

除了電視與穿戴裝置，車用顯示器是Micro LED的殺手級應用。車用環境對耐候性與亮度要求極高，Micro LED成為高階車廠首選。目前錼創多項車用專案進行中，未來兩年將量產。

LED 晶電 電視

延伸閱讀

李洲擴大投入亞太市場

光鋐深耕車用、感測業務

台灣跨入智能復健新時代 Micro LED應用奠定醫療科技里程碑

2025日本移動展／Daihatsu Kayoibako-K概念車可商用也可露營！

相關新聞

超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意...

「晶片戰爭」作者米勒：AI 技術堆疊 台灣保優勢

「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家...

LED廠轉型切入機器人鏈 富采、億光營運添新動能

協作型機器人市場成長強勁，國內LED大廠富采、億光積極轉型布局，透過高階感測技術切入供應鏈，相關高毛利產品線出貨動能轉強...

錼創揪伴搶Micro LED商機

台廠在顯示技術終極戰場微型發光二極體（Micro LED）持續布局。指標廠錼創科技與富采子公司晶電透過策略結盟與技術移轉...

華為推新機 麒麟晶片搶鏡

華為將於25日下午舉行新品發布會，除備受矚目的新一代旗艦手機Mate 80系列外，還將推出新款折疊機Mate X7及多款...

米勒：台灣當前挑戰在AI價值鏈

地緣政治不僅影響全球經濟，也對科技產業帶來影響。「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流，不過，美國晶片生態系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。