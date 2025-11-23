華為推新機 麒麟晶片搶鏡
華為將於25日下午舉行新品發布會，除備受矚目的新一代旗艦手機Mate 80系列外，還將推出新款折疊機Mate X7及多款全場景新品，產業鏈消息稱該系列或將首發搭載麒麟9030系列晶片，其製程仍受到外界高度關注，成為最大焦點。
大陸科技媒體「中關村在線」指出，Mate 80系列將包含基礎款、Pro、Pro Max與RS四款型號。網上流傳的Mate 80 Pro包裝盒實體圖顯示，該機型將提供麒麟9030與麒麟9030 Pro兩種晶片配置。依記憶體組合推測，12GB+256GB與12GB+512GB版本或採麒麟9030，高配版則搭載麒麟9030 Pro。
回顧前代產品，Mate 70系列採用麒麟9020晶片，其CPU由一顆2.5GHz高性能核心、三顆2.15GHz中性能核心與四顆1.6GHz能效核心組成，GPU為Maleoon 920。光大證券稱，新一代麒麟9030系列製程或與9020相同，但核心架構有望升級，採「1+3+4」設計，使用自研泰山V3架構，大核主頻或達3.2GHz。中關村在線指出，華為本次料將公布9030更完整參數。
