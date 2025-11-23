華為推新機 麒麟晶片搶鏡

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

華為將於25日下午舉行新品發布會，除備受矚目的新一代旗艦手機Mate 80系列外，還將推出新款折疊機Mate X7及多款全場景新品，產業鏈消息稱該系列或將首發搭載麒麟9030系列晶片，其製程仍受到外界高度關注，成為最大焦點。

大陸科技媒體「中關村在線」指出，Mate 80系列將包含基礎款、Pro、Pro Max與RS四款型號。網上流傳的Mate 80 Pro包裝盒實體圖顯示，該機型將提供麒麟9030與麒麟9030 Pro兩種晶片配置。依記憶體組合推測，12GB+256GB與12GB+512GB版本或採麒麟9030，高配版則搭載麒麟9030 Pro。

回顧前代產品，Mate 70系列採用麒麟9020晶片，其CPU由一顆2.5GHz高性能核心、三顆2.15GHz中性能核心與四顆1.6GHz能效核心組成，GPU為Maleoon 920。光大證券稱，新一代麒麟9030系列製程或與9020相同，但核心架構有望升級，採「1+3+4」設計，使用自研泰山V3架構，大核主頻或達3.2GHz。中關村在線指出，華為本次料將公布9030更完整參數。

超微CEO蘇姿丰：不擔心AI泡沫 投資不夠比較危險

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受美國媒體訪問時說，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，願意...

「晶片戰爭」作者米勒：AI 技術堆疊 台灣保優勢

「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家...

LED廠轉型切入機器人鏈 富采、億光營運添新動能

協作型機器人市場成長強勁，國內LED大廠富采、億光積極轉型布局，透過高階感測技術切入供應鏈，相關高毛利產品線出貨動能轉強...

錼創揪伴搶Micro LED商機

台廠在顯示技術終極戰場微型發光二極體（Micro LED）持續布局。指標廠錼創科技與富采子公司晶電透過策略結盟與技術移轉...

米勒：台灣當前挑戰在AI價值鏈

地緣政治不僅影響全球經濟，也對科技產業帶來影響。「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流，不過，美國晶片生態系...

