林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值

數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。

數發部今天於「2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華」舉辦「從Project到Product：台灣軟體企業的全球競爭力之路」座談，由林宜敬主持，邀請趨勢科技CEO陳怡樺、玩美移動CEO張華禎及訊連科技CEO黃肇雄共同與談。

林宜敬指出，台灣軟體產業可分為「做project」與「做product」2類，長期以來，國內多數軟體業者都以專案開發為主，為特定客戶量身打造解決方案，以外包契約方式承攬開發，雖然能快速回應市場需求，卻難以複製與累積開發量能。

林宜敬說，「做product」則面向廣泛市場，朝模組化設計轉型，取代每次重寫程式的做法，提升效率與重複利用性，一旦完成開發，就能透過複製與規模效益，賣給不特定多數。他強調，唯有「做product」才能創造更大的價值，呼籲更多企業投入產品化發展。

座談中，林宜敬與3名CEO探討台灣軟體產業面對市場小、人才少、國際經驗不足等問題，並一致認為軟體公司必須從第一天就放眼國際市場。

此外，行銷人才培養也是一大挑戰，陳怡樺、張華禎及黃肇雄指出，行銷軟體最重要的是實戰經驗和理解客戶的專業語言。座談最後，探討生成式AI對軟體業帶來巨大變革與機會，特別是專業化小型語言模型（SLM）和主權AI的概念，為台灣軟體業指明了新方向。

林宜敬也談及，台灣憑藉著硬體產業的深厚基礎，在國際舞台上奠定不可撼動的地位，這歸功於數十年前無數優秀的電子工程人才放棄海外優渥待遇，毅然返台，建立起完整且具競爭力的產業鏈。

林宜敬呼籲，如今台灣軟體產業正站在關鍵轉捩點，台灣的軟體工程師應盡量留在台灣，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，目標是在未來30、40年內，甚至更早，台灣軟體產業也能誕生如台積電般具國際影響力的公司。