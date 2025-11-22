美中人形機器人競爭 新代董座：未來中國可能持續擴大市占率

鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。

蔡尤鏗指出，台灣製造業持續面臨挑戰，包括關稅和地緣政治重塑供應鏈，AI重新定義工業製造競爭格局，匯率波動對海外營運產生挑戰等，進入工業4.0時代，代表聯網和算力大幅增加，機器人控制器效能也大幅提升，無人關燈工廠是工業4.0的代表。

蔡尤鏗表示，工業5.0時代是以人為中心的永續智慧製造中心思維，AI與智慧製造深度融合，強調協作機器人與人機協作，聯網和運算效能持續大幅升級。

蔡尤鏗指出，自動化控制器效能每5年成長2倍，控制器持續整合AI、物聯網、雲端運算和聯網能力，AI控制系統將感知、決策、控制執行三位一體。

他表示，智慧機器人的大腦負責感知、決策及導航等功能，小腦負責控制、平衡與反射等，在工廠應用，智慧機器人不一定外表要像人類，可以從事更多作業，新代結合生態系夥伴，可提供智慧機器人電控和關鍵零組件解決方案。

陳政隆在專題演講中表示，人形機器人是最有可能成為物理代理人（Physical Agent）的代表，無論大腦或是小腦功能，人形機器人需要AI功能為核心，視覺感知能力扮演重要角色。

陳政隆指出，人形機器人需要通用視覺語言動作（VLA）模型持續訓練，所羅門積極開發可讓人型機器人學習訓練加快的技術。

展望機器人發展，陳政隆預期，輪型機器人可能較人形機器人先行應用，輪型機器人下半身比較穩固，較不擔心身體穩定性。

觀察中國與美國在人形機器人競爭態勢，陳政隆分析，美國在軟體領域相對領先，不過相較中國領先幅度不大，中國持續在人形機器人硬體領先速度快，中國擁有龐大的製造業基礎，未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。