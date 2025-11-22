快訊

聯電45周年家庭日主打棒球風 邀中信兄弟啦啦隊峮峮、邊荷律熱鬧開場

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
聯電今年家庭日以棒球為核心元素，特別邀請中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮、邊荷律帶來活力四射的開場表演，炒熱全場氣氛。圖／聯電提供
聯電今年家庭日以棒球為核心元素，特別邀請中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮、邊荷律帶來活力四射的開場表演，炒熱全場氣氛。圖／聯電提供

聯華電子22日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，以「聯電45，齊心出擊」為主題，邀請員工及眷屬齊聚同樂。今年家庭日首度集結竹南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味競賽、闖關活動及公益攤位等多元內容，展現聯電堅實的團隊凝聚力與向心力。

活動在聯電董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石的帶領下，開啟45周年家庭日的序幕。董事長洪嘉聰特別感謝同仁努力及家屬的支持。他致詞表示，面對未來的市場變化，聯電會持續在半導體特殊製程技術領域、客戶服務與永續經營向前推進，建立更具彈性與韌性的組織環境，並將營運成果分享給全體同仁。

今年家庭日以棒球為核心元素，聯電特別邀請中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮、邊荷律帶來活力四射的開場表演，炒熱全場氣氛；現場亦規劃「小小棒球選手訓練營」，邀請聯電科技文教基金會長期支持的東石高中棒球隊擔任助教，帶領同仁的孩子體驗運動樂趣。活動中更設置美食市集與公益攤位，內容豐富多元，讓員工及眷屬度過充滿歡笑的一天。

聯電家庭日規劃「小小棒球選手訓練營」，邀請聯電科技文教基金會長期支持的東石高中棒球隊擔任助教，帶領同仁的孩子體驗運動樂趣。圖／聯電提供
聯電家庭日規劃「小小棒球選手訓練營」，邀請聯電科技文教基金會長期支持的東石高中棒球隊擔任助教，帶領同仁的孩子體驗運動樂趣。圖／聯電提供
聯華電子22日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，聯電董事長洪嘉聰（右）與兩位共同總經理簡山傑（中）、王石（左）的帶領下開啟序幕。圖／聯電提供
聯華電子22日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，聯電董事長洪嘉聰（右）與兩位共同總經理簡山傑（中）、王石（左）的帶領下開啟序幕。圖／聯電提供

聯電 啦啦隊

