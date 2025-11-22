快訊

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

恐怖男友持鋸齒刀割喉！女滴血全裸衝超商「撿回一命」

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案

中央社／ 台北22日電
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社

鴻海集團數位長史喆今天表示，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來，鴻海積極打造智慧組裝工廠，在機器人生態建設，鴻海攜手夥伴打造高標準智慧製造生態系，推動AI轉型實現落地。

史喆指出，機器人事業對鴻海集團非常重要，鴻海積極參與AI機器人關鍵模組和整機產品解決方案。

鴻海科技日今天持續登場，以台灣人工智慧（AI）機器人產業開發應用為主題，史喆上午在論壇分享智慧製造的實體AI與機器人技術進展。

史喆指出，機器人從以往固定程式控制的自動化機械，逐步發展為能夠感知、思考並自主行動的人機共融智慧體，特性包括具備自主智慧、由AI驅動、具備決策能力等。

史喆表示，AI機器人發展趨勢包括軟硬體系統整合、平台化、智慧化等，工作彈性且可重複利用，應用領域涵蓋工業製造、智慧交通、家庭照護、商業服務、農業建築、醫療健康等，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來。

工業機器人，史喆表示，工業機器人應用主要在固定作業模式與場景的作業生產線，預期可提前實現，他引述數據指出，在全球製造業14.2兆美元的版圖中，工業機器人規模約420億美元，其中協作機器人規模約44億美元，未來AI驅動的自動化轉型，將釋放前所未有的成長空間。

展望人形機器人發展，史喆指出，AI人形機器人需要以龐大運算資料為基礎，進行模仿學習，透過大量的數位場景和數據資料支援仿真學習，因此人形機器人廠商目前正大規模進行蒐集數據工程，加速人形機器人模擬學習人類動作與作業。

展望鴻海集團在機器人技術發展，史喆表示，長期5年以上，鴻海要打造具備自主學習與決策能力的智慧組裝工廠。在機器人生態建設，鴻海攜手產業夥伴，打造高標準的智慧製造生態系，推動AI轉型實現落地。

史喆指出，機器人業務對鴻海集團非常重要，鴻海持續積極參與機器人模組和整機產品解決方案。

工業機器人 AI 鴻海

延伸閱讀

鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點

晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要

鴻海攻AI基建！美日大進擊 展現轉型決心

鴻海明年在台部署27兆瓦GB300超級運算中心

相關新聞

鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案

鴻海集團數位長史喆今天表示，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來，鴻海積極打造智慧組裝工...

鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點

鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人...

晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要

「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家...

防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」

衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技...

台積電前高層竊密投奔？ 英特爾CEO駁斥傳聞

外傳台積電前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾（Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾...

日官員爭取台積設熊本三廠

日本媒體報導，熊本政府官員將於23日至25日訪台積電，爭取設第三座廠與洽談當地布局議題，並規劃招攬半導體供應鏈赴熊本投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。