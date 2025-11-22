快訊

鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點

中央社／ 台北22日電
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社

鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。

其中鴻海與輝達（NVIDIA）合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，適合在平整產線環境長時間作業，另一種是足式機器人，能上下台階、跨越障礙，動作接近人類，適用地形複雜的工廠場景。

科技日現場演示實際產線應用場景，例如雙手取放介面板、雙手協作搬運物件，用底盤移動與軀幹升降擴大作業範圍、或是執行高精度鎖螺絲作業，展現靈巧手控制能力。

鴻海說明，利用輝達NVIDIA Isaac Sim開放原始碼的機器人模擬框架，在虛擬環境仿真測試和訓練機器人，可縮短開發時間。

鴻海指出，機器人的「大腦」透過輝達Isaac GR00TN1開放架構的視覺語言動作（VLA）模型，在虛擬空間操作收集數據，將人類示範動作自動轉為機器人軌跡，再隨機生成光照、背景等變數，提升環境適應力。

現場遙控操作靈巧手也展現人機互動應用，可直接體驗靈巧手操控。鴻海指出，今年已完成第一支靈巧手開發，採用關節直驅設計，具有4根手指，16個自由度，重量僅1公斤，可承載5公斤重量。

鴻海現場人員說明，靈巧手控制性能透過AI電腦整合機械手臂、玲巧手和相機，可自動追蹤目標，執行物件拿取和放置動作，展現系統的AI智慧控制和靈巧操作功能。

機器人 鴻海 AI

