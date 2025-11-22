聽新聞
輝達在台設子公司 北市府、新壽 簽署解約協議

聯合報／ 記者楊正海林佳彣朱漢崙／台北報導

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18定案，新壽昨下午召開臨時董事會，通過Ｔ17、Ｔ18解約。北市府表示，北市府與新光人壽完成合意解約協議，新壽則是透過公告，來宣布董事會對於歸還Ｔ17、Ｔ18兩筆土地地上權給北市府的決議。

副市長李四川說，昨下午他們召開臨時董事會，簽協議是在新壽進行，昨下午三、四時蓋印，簽完新壽才發重訊；塗銷地上權下周一就會解決，因時間已經超過下午三時半了，銀行作業來不及，所以周一匯錢後會塗銷地上權。

李四川說，輝達的開工時間以明年中為目標，接下來就是市府要跟輝達談簽約，輝達的錢沒問題，主要是投資計畫書，讓市府審定以後就可以簽約。都市計畫變更部分，市府就按照這個程序，公開閱覽需要一個月，再來就是開都委會等程序。

新壽則透過公告宣布，董事會通過Ｔ17、Ｔ18解約案，合計的權利金總金額為四十四點○二億元，依解約協議，新壽應塗銷該地的地上權登記，並返還土地予台北市政府，北市府則應返還新壽為此支付的相關成本。

為符合來台灣承租地上權條件，輝達在台灣設立子公司。經濟部表示，九月廿六日已核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，後來又申請提高投資金額至十億元，此項新申請案投審司於十一月廿一日核准。

