聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海擴版圖 電動車擬在日生產

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海科技日昨登場，由董事長劉揚偉（右）攜手創辦人郭台銘（左）共同登台，許久未在螢光幕前露面的郭台銘，雖然一頭灰白頭髮，但看來氣色不錯，神情莊重，儘管不發一語，但此次兩人合體，讓台下參與群眾格外感到驚喜。郭台銘是暌違三年再度現身鴻海科技日，也是在母親郭初永真女士月初辭世後，首次出席公開活動。記者胡經周／攝影
鴻海科技日昨登場，由董事長劉揚偉（右）攜手創辦人郭台銘（左）共同登台，許久未在螢光幕前露面的郭台銘，雖然一頭灰白頭髮，但看來氣色不錯，神情莊重，儘管不發一語，但此次兩人合體，讓台下參與群眾格外感到驚喜。郭台銘是暌違三年再度現身鴻海科技日，也是在母親郭初永真女士月初辭世後，首次出席公開活動。記者胡經周／攝影

二○二五鴻海科技日昨日開幕，再次展現布局電動車的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T等車型的全面優化升級版本，在產品成熟度、智慧化與車輛安全等多方面皆有所升級；也推出量產版Model B及北美版Model C；同時，推出新款Model A，董事長劉揚偉表示，會規畫在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。

針對新款電動車是否在日本製造？劉揚偉說，由日本工程師設計，未來會在日本設立公司、當地生產。

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）則在活動主舞台上，一口氣亮相三台不同設定的Model A，結合了最新ＡＩ技術與模組化零部件讓成本最佳化，帶來了新的可能性。

關潤說，配合客戶時程，未來Model A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談在東南亞市場採用的可能性。

劉揚偉強調，電動車市場競爭激烈，新的商業模式，也就是ＣＤＭＳ（委託設計製造服務）模式將會發生，電動車市場兩年就要推出一個新車款，傳統車廠的模式已經沒有彈性。他說，這就是為何鴻海與三菱合作，三菱不用投資，就可以快速推出電動車，這是第一個例子，希望其他日本車廠跟進，明年將會是全球電動車市場的重要轉捩點。

延伸閱讀

滿頭白髮！鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

鴻海與OpenAI宣布 共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

相關新聞

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

鴻海攜手OpenAI 布局美日AI基建

鴻海董事長劉揚偉昨日宣布，鴻海將由人工智慧（ＡＩ）伺服器供應商，轉型成為ＡＩ基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打...

鴻海擴版圖 電動車擬在日生產

二○二五鴻海科技日昨日開幕，再次展現布局電動車的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T等車型...

輝達在台設子公司 北市府、新壽 簽署解約協議

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18定案，新壽昨下午召開臨時董事會，通過Ｔ17、Ｔ18解約。北市府表示，北市府與新光人壽完成合意...

AirPods Pro 3實測 專家：強化生態系護城河

蘋果公司（Apple）近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，儘管外觀與上一代差異不大，且沿用H2晶片，硬體規格...

2025南臺灣生物技術展登場 集結產官學界跨領域展出

「2025南臺灣生物技術展」21日盛大登場，集結產官學界跨領域展出，其中由農業部指導的農業科技主題館，由各農業改良場及農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。