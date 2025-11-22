鴻海擴版圖 電動車擬在日生產

二○二五鴻海科技日昨日開幕，再次展現布局電動車的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T等車型的全面優化升級版本，在產品成熟度、智慧化與車輛安全等多方面皆有所升級；也推出量產版Model B及北美版Model C；同時，推出新款Model A，董事長劉揚偉表示，會規畫在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。

針對新款電動車是否在日本製造？劉揚偉說，由日本工程師設計，未來會在日本設立公司、當地生產。

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）則在活動主舞台上，一口氣亮相三台不同設定的Model A，結合了最新ＡＩ技術與模組化零部件讓成本最佳化，帶來了新的可能性。

關潤說，配合客戶時程，未來Model A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談在東南亞市場採用的可能性。

劉揚偉強調，電動車市場競爭激烈，新的商業模式，也就是ＣＤＭＳ（委託設計製造服務）模式將會發生，電動車市場兩年就要推出一個新車款，傳統車廠的模式已經沒有彈性。他說，這就是為何鴻海與三菱合作，三菱不用投資，就可以快速推出電動車，這是第一個例子，希望其他日本車廠跟進，明年將會是全球電動車市場的重要轉捩點。