鴻海攜手OpenAI 布局美日AI基建

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海董事長劉揚偉昨日宣布，鴻海將由人工智慧（ＡＩ）伺服器供應商，轉型成為ＡＩ基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打造下一世代ＡＩ資料中心基礎設施，也將與日本電信商ＫＤＤＩ、軟銀、ＮＴＴ與三菱電機等大咖合作，進軍日本主權ＡＩ基建市場，展現鴻海ＡＩ布局美日大進擊企圖心。

鴻海科技日二○二五昨天盛大開幕，向全球展現其加速轉型為ＡＩ驅動科技平台服務公司的決心，包括輝達、OpenAI、Google母公司Alphabet等策略夥伴同台，透過論壇與展品，展現鴻海強大的垂直整合實力。

針對鴻海與OpenAI合作，劉揚偉說，OpenAI利用現在ＡＩ資料中心架構，訓練模型過程常發生ＩＴ系統崩潰，或是電力與散熱等問題，雙方因此攜手合作打造下世代的新架構。

鴻海與OpenAI攜手進軍ＡＩ硬體領域，凸顯雙方的合作深化，從間接供應商成為直接合作夥伴。劉揚偉說，雙方先在美國加州討論出下一世代架構設計，至於生產據點可能先選在俄州。

劉揚偉強調，最近在ＡＩ資料中心產業談到閉環資金問題，大家非常關心錢從哪裡來，因此，鴻海與OpenAI不會馬上談到很大的交易，但是會一步步往前走。

針對美國布局，鴻海原先在德州、威州、俄州與加州四地設立ＡＩ生產據點，現在又增添印第安納州與維吉尼亞州，在美國ＡＩ版圖持續擴大。

分析師指出，鴻海與OpenAI的合作，將幫助鴻海更加理解ＡＩ伺服器機櫃終端客戶的回饋，有利加速開發ＡＩ伺服器機櫃架構，更快讓新系統上線，也能讓鴻海集團更深入了解大型ＡＩ業者的運算需求，幫助設計出符合先進大型語言模型要求的產品。

